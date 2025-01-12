大學學測18日登場！拜拜求考運，文昌帝君怎麼拜？流程、供品一次看

114學年度學測自1月18日起連續三天舉行，近期各地各大寺廟都湧入許多家長、考生前來拜拜，幫考生祈求好考運。（編按）

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書名：《這樣拜才有效精華圖解版（全新封面版，拜拜系列之八）》

作者：王品豊

出版社：春光出版

出版時間：2018年12月11日



文／王品豊

祈求金榜題名

考試除了實力之外，運氣更是重要。若考試前出現狀況、考試時失常，便只能大嘆功虧一簣、下次再來。

除了應屆學子考試需求金榜題名之外，上班族考證照、公務人員升等考等等，都可運用此法，求神明助自己一臂之力。

哪裡辦

考生欲求金榜題名，除了祈求文昌帝君之外，五夫子廟、文衡帝君、五文昌廟、至聖孔子廟亦很靈驗。

何時辦

•考前平日即可，早上時間為佳。

•拿到准考證後。

•考完後更需盡快前往敬拜稟告。

準備物品

1.花一對、五種水果一份。

2.廟金三份。

3.補運錢三支。

4.天官錢二十支、地官錢二十支、水官錢二十支。

5.甘蔗一截。

6.象棋中的「紅士」一顆。

7.准考證影本一份。

8.黃紙紅筆書寫稟文一張。

圖／《這樣拜才有效精華圖解版（全新封面版，拜拜系列之八）》

拜文昌除了一般祭品外，考生還可以準備芹菜（勤）、蔥（聰）、粽子（高中）、桂圓（富貴圓滿）、菜頭（好彩頭）、蒜（會盤算），以上的菜類以生菜為主，拜後帶回家煮食，增添實力。但避免拜蛋類，以免考鴨蛋。

祭拜文昌帝君，命理師楊登嵙分享芹菜、蒜頭都是適合祭祀的祭品。圖／楊登嵙提供

祭拜文昌帝君，命理師楊登嵙分享丸子、雞蛋、烏龍茶都不適合當作供品使用。圖／楊登嵙提供

祈求金榜題名步驟

1.獻花、獻果、放好金紙。

2.將准考證和甘蔗、紅士放在文昌帝君案前。

3.點香。先朝外拜天公（已接到引導神的話也要呼請師尊之名）。

奉香拜請玉皇大帝暨諸天過往神佛在上，弟子○○○，出生時間民國○○農曆○○月○○日，現住在○○○○○○○○○○○○○○○○。今日敬備四品禮物前來○○宮，祈求文昌帝君庇佑弟子智慧大開、超強發揮實力、順利金榜題名，在此祈求玉皇大帝暨諸天過往神佛保佑，今日所求圓滿順利。弟子○○○叩上。

4.入廟跪於文昌帝君面前，稟告：

奉香拜請文昌帝君在上，弟子○○○，出生時間民國○○農曆○○月○○日，現住在○○○○○○○○○○。今日備辦四品禮物前來請求文昌帝君做主，庇佑弟子智慧大開、超強發揮實力、順利金榜題名。得蒙庇佑，弟子定當行功造德廣宣神威答叩神恩，並祝本廟香火鼎盛，文昌帝君神威顯赫千秋萬世。弟子○○○百拜叩求。

5.再向廟中其他神明一一稟告。

6.稍等十分鐘。然後擲筊請示是否可以奉化紙錢。

7.確認可化寶後，將紙錢、准考證影本、稟文全部燒化。

8.再將「紅士」在香爐上順三圈、逆三圈過爐後，裝在紅包袋內隨身攜帶，考試時也要帶在身上。

9.回到主殿感謝眾神庇佑，拜三拜或行三鞠躬禮之後，便可帶著果品和甘蔗回家。

這點很重要： • 甘蔗帶回家後要放在書桌上擺著，一直到考完試後才可以丟棄。 • 最重要的是，考完後要立刻再去文昌廟拜一次！這時約莫已開始閱卷，些微差距就會影響錄取與否，所以考完後的稟報才是求考運的關鍵所在。

●本文摘選自春光出版之《這樣拜才有效精華圖解版（全新封面版，拜拜系列之八）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！