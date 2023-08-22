七夕情人節！男人和女人到底誰付出的愛比較深呢？

戀愛腦指南 只要還喜歡對方，女人就會每天和男人上演「喜歡嗎？」、「當然喜歡啊」的對白。

「和我在一起，開心嗎？」

我最愛的男人，到今天為止被我問過幾次這個問題呢？

一開始，他會以開心的表情表達首肯。漸漸的，會用有點促狹的語氣說：「嗯，我想想。」或是以「那妳呢？」來閃避話題。

在撒嬌的狀態下，聽到「嗯，我想想」的時候實在很受傷，我還記得當時對這段感情，我真心覺得後悔。

但，認真想想，男人對於「重複固定的肯定」這件事，實在不擅長。他們或許會配合演出，但誰會需要這種無心之論呢？女人，對於這種聽到昭然若揭的答案，只不過是像舔水果糖一般，想要享受糖果在舌頭上來回滾動的感覺而已。

女性朋友之間，「妳染新髮色了？真好看」、「真的嗎？」之類的對話，重複上百次也不會厭倦。「妳的頭髮好看，很襯妳的膚色」、「呵呵，真難得，還會說好聽話」，像這樣，同一句讚美的變奏曲，她們永遠不嫌多。

所以，只要還喜歡對方，女人就會每天和男人上演「喜歡嗎？」、「當然喜歡啊」的對白。

以男性讀者為主的雜誌，偶爾會出現一類有點搞笑的文章，像是「如何分辨女人是否真正達到高潮」。其實，男人若想要知道自己床上表現如何，根本不用大費周章去確認女人的背筋是否緊繃、瞳孔的放大程度如何等等，只要隔天早上能聽到「你愛我嗎？」、「我不在的話，你會無聊嗎？」、「早上幫你煎的蛋好吃嗎？」類似這種幼稚、答案也只有一種的問題，大概就沒問題了。這表示，這個女人已經為你傾倒。而且，她心情很好。

另外，若現在正在讀這段文字的讀者是男性，有一件事最好銘記在心：只要女人還在品嘗這種固定答案的「水果糖」，她就會慣性地在對方身上感到愉快，而當女人厭倦這個回答她問題的男人時，她根本就不會開口問，因為這個男人對她來說已經無所謂。女人的大腦就是這麼可愛。

歐美的男人，之所以頻繁地對另一半輕聲細語說「愛妳呦」、「妳真美」等情話與讚美，就算沒有被問，也會主動說出，並不是因為他們比亞洲男人更愛自己的女人。他們也是一樣的男人腦，怕麻煩的人多得是。唯一不同的是，他們知道對女人甜言蜜語會讓這個一起生活的人保持心情愉快。

關於狩獵民族女性的自我主張，沒有必要與農耕民族的女性相比。當另一半的心情明顯不開心，你的日常生活也會跟著停滯。比起日本男人，歐美男人因為和伴侶相處的時間更長，提早得到了這個領悟。不信的話，去義大利街上看看義大利男人吧，一個人用甜言蜜語照顧了滿街的女人。

順帶一提，當男人被問到「你愛我嗎？」，最好專心回答自己有多愛。也不要在回答前反問：「那妳呢？」

再來，如果是個性謹慎、無法隨意問出「和我在一起開心嗎？」的女人，想要的則是更複雜一點的「甜言蜜語」。對於男人的不老實，先是理性追問，最後嗆明：「一直吵這些沒意義，我們還是分手吧。」這樣的女人，其實是在說：「你為什麼不會說『我投降了，妳不要生氣好嗎？我之後都聽妳的』。」

「吃我做的菜吃了十幾年，什麼都沒說，你倒是說看看好吃還是難吃啊！」當然，如果是聽到這種疑似會掀起中年離婚序幕、累積一生怨言，「妳煮的菜是我生活的原動力，就算工作失意迷惘，只要能喝到妳煮的湯，我就覺得活著還有希望。我每天都很感謝妳，謝謝。」男人也要像這樣回報一輩子額度的甜言蜜語才行。

男人，不用被女人的心情左右，對於她的指責也不用一一辨明，只要能說出「對啊」、「最愛妳了」這樣的甜言蜜語就夠了。請記得，女人的煩人，正是她還愛你的證明。

女人若是放棄一個男人，只會冷淡地提出分手。女人的大腦並不擅長從結論說起，例如，傍晚的大吵，起因可能只是早晨餐桌上的一句話。不可思議的是，緊急的時候，如果能用一句「真拿妳沒轍」來解圍，你的女人今天一定不會放棄你。只說結論，簡單說明理由後，便保持沉默。長久以來，男人都是像這樣說完結論後就不搭理對方，如今要求他給個讓人心服口服的說明，在這種從結論開啟的對話脈絡中，無論多麼喜歡對方，女人都無法從男人口中聽到她想聽的話。

所以，抱怨也好，歇斯底里也罷，或是甚至做出分手宣言，女人一而再的發言，不過都是在要糖果。就是這麼簡單。

然而，這樣的甜言蜜語，對男人的大腦而言，他們就是無法順利說出口。這裡提供一個小訣竅，如果你對於戀人的強求已經感到厭煩，請先給對方一點糖果吧。就像歐美的男人一樣。如果說「我愛你」太害羞，那說一句「謝謝」也很足夠。

對戀人講道理的女人，不存在於這個世界，女人只有因為聽不到甜言蜜語而暴動的大腦。差別只在於，有的女人用撒嬌的方式來索取，有的女人用怨言來控訴，有些女人裝作不關心，有的女人跟你說道理。有的女人需要從周遭多數的男性中聽到這些話，有的女人只對某個特定男人的甜言蜜語感興趣。有的女人三不五時要聽一次，有的女人一生只有一次請求。

書名：《打造戀愛腦：【男女關係學必讀】以戀愛腦作為武器，當個愛情大贏家》 作者：黑川伊保子 出版社：大牌出版 出版日期：2020/8/12

女人需要的「糖果」，有的時候也不是以對話形式出現。有些女人需要的是男人能順從她的斥責或命令。有的女人想要的是男人那種無法獨自生活的邋遢樣子，沒有她的話，就連內衣褲都不知道放在哪裡。所謂女人的戀愛觀，端看她想要的是哪一種「糖果」，這麼歸類也不為過。

女人心真是奇妙。對於男人的真心，有時拼上一切也要聽到，有時候意外地又很享受言語上的調戲。就算擺明的是謊言，只要過程美好就可以原諒。回想起來，當我逞口舌之快隨便說出分手的話，也發生過對方聽了無感，兩個人就此告別的故事。所謂為了聽甜言蜜語而奮力一搏，就是這麼一回事。

男人，把每天回去同一個女人身邊，這種無須言語的承諾叫做愛；而女人，則把日日都能聽到的愛的語言叫做愛。兩者之間交換的「愛的誓言」完全不同，難怪對方聽不懂。

不僅如此，女人把說話也當作一種愛的行為。男人啊，如果你老婆今天回家，分享或抱怨的事情毫無重點，這可不是感到厭煩的時候，對於「老婆今天也依然愛我」這件事，要感恩啊。

●本文摘選自大牌出版之《打造戀愛腦：【男女關係學必讀】以戀愛腦作為武器，當個愛情大贏家》