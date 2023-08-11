《粽邪3》電影遇到的鬼事：男演員拍戲差點和鬼變成家人的真實事件

文／鄒介中

這是我們拍攝第三集時，劇中男演員的親身經歷，相比年初上映的喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》，這個故事既不有趣、也不好笑，反而相當驚悚，甚至差點釀成死劫……

這件事大概發生在電影殺靑前後，那位演員的戲份已經結束了，可是那陣子他好幾個晚上都沒辦法好好睡覺，因為他本身有一點睡眠障礙，本來以為是自己的問題，過幾天就好了，然而睡眠情況卻持續惡化。直到有一天，他在家裡的房間睡覺，睡到半夜突然想要上廁所，迷迷糊糊地從床上坐起來，準備下床的時候卻看到牆角站著一個短髮女子，直勾勾盯著他看……

他嚇得半死，趕快假裝什麼都沒發生，什麼都沒看到，迅速躲回被子裡不敢出來。大概隔了快一周，他又半夜醒來，這次沒有看到那個女人，卻發現睡在附近的弟弟不見了。隔天早上他媽媽跟他說，弟弟昨晚做了一個噩夢，害怕得不敢自己睡一張床，跑去跟她睡了。

原來昨天半夜，弟弟不知是在作夢，抑或是半夢半醒間，看到睡在隔壁的哥哥被一個女鬼束縛住，每當弟弟想要靠近救他，全身就像被鬼壓床一樣，完全無法動彈，可是只要弟弟一遠離，就又沒事了。弟弟就在反覆想要救哥哥的困境中掙扎，究竟最後是否搭救成功也不得而知……他覺得很害怕，居然連弟弟也開始看到怪象，於是他就跑到常去的宮廟，希望能求個護身符保平安。恰好那一天宮廟的神明開放給信眾問事，他就把所有遭遇詳細說明了一遍。

神明告訴他，有個冤親債主跟上他一陣子了，這段期間身體上的不適、睡覺睡不好，都是警訊，如果他晚些來處理，可能會有更嚴重的後果。跟著他的冤親債主執念很強，依照他們宮廟的方式，須擇日做法事化解。他當下十分驚恐，覺得事情好像有點大條，一時也拿不定主意。

書名：《粽邪：電影所說的那些鬼事》 作者：鄒介中 出版社：時報出版 出版日期：2023年6月9日

當天晚上同時是《粽邪3：鬼門開》的殺靑酒宴，他就跟大家講起這件事，希望能尋求一些建議。剛好同桌一位工作人員認識一個很厲害的師傅，可以帶他去給師傅看，而且那位師傅是做功德的，不會向民眾收費，主要是幫助有需要的人。

他聽了之後覺得可以嘗試看看，畢竟這種牽涉鬼神的事大意不得。於是，他們便一起去拜訪這位師傅。

向這位師傅問事，也不需要準備什麼，師傅只是簡簡單單地看著他：「來，你就閉上眼睛，稍微去回想這件事情，然後我會去查看一下。」

過沒多久，師傅就告訴他，確實有「無形」一直跟著他。大約是第三集開鏡儀式的時候，大家手上拿著香，桌上也擺放了很多供品，當時其實就吸引了很多「無形」在旁邊看。而在拜拜時，可能他手上的香不小心讓一個別有用心的「無形」吸到了，因此得到了一些能量，於是乎那個「無形」就找上了他……

師傅的說法很驚悚：這位「無形」是個有點年紀的女生，一路跟著是因為很喜歡他，喜歡到甚至想要拉他一起下陰間，因此癡纏著讓他晚上睡不好又不太舒服。那日夜晚她現形，表示已經準備好要帶他走了，如果不及時阻止，他未來將會發生車禍或其他致命意外，而她就可以帶走他了。

師傅解釋完來龍去脈，還一派平和的問他需不需要處理，這位男演員嚇死了，慌忙表示拜託師傅了，畢竟這個聽起來非常嚴重。

師傅會意，但告訴他可能無法馬上處理，因為現在日正當頭，祂們都還在休息，應該近日落才會出現。然而師傅看他頗為焦慮，問道：「你是要在這邊等一下，還是現在就把她抓過來？」他一驚，原來師傅還能使出這麼強硬的手段，連忙回應：「沒關係！直接用抓得好像不太好，我可以等，我們時間到再處理就行。」師傅點點頭，就進屋忙別的事去了。

他就在屋外不安地來回踱步等待。拍了這麼多《粽邪》，當事情實際發生在自己身上，才知道究竟有多煎熬。等到將近黃昏，師傅才一派從容地從屋內走出，看架式已經準備好要召喚「她」了。

「你把眼睛閉起來，現在把你遇到的所有事情，在你腦海中仔細地過一遍，然後我會把她請過來。」

他緊張地閉起眼睛，師傅將手放在他頭上，事情的經過開始如跑馬燈一一在腦海中閃現，每幾個畫面閃過，師傅就打一些嗝……就這樣他邊回想師傅邊打嗝，事情想了一遍之後，他就說好了，師傅也停止打嗝，表示問題已經解決了。

師傅打嗝期間，周遭似乎有點異樣的感受。不過師傅表示沒有傷害那個無形，只是客氣地跟她說不要這樣子，請她好好跟著菩薩修行，以後不要再來騷擾這位男士了。

整個處理過程非常短暫。他還來不及疑惑，師傅就說道：「你一定會懷疑怎麼那麼快、這麼簡單就弄好。這附近有一間很有名的大廟，如果有任何疑點，你可以過去拜拜，擲筊問一下神明現在有沒有無形跟著你。」

於是這位演員以及陪他的那位工作人員，他們就一起去大廟拜拜，擲筊請示「這個無形還有沒有跟著我，如果沒有的話，請給我聖筊」，擲完之後，果眞得到了聖筊，他就趕緊回去師傅那裡答謝。

其實會被無形跟上多少還是有一些因緣存在，師傅希望他可以做功德迴向給無形。於是他便帶了一本心經回家手抄，藉此迴向佛法，感念那位女士願意離開，好好修行。

那天夜晚，他迎來了多日以來的第一個好眠，之後再也沒出現睡不安穩的情況了。

●本文摘選自時報出版之《粽邪：電影所說的那些鬼事》。