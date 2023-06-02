想脫單注意！交友軟體照片怎麼挑？如何用對照片，吸引目光？

文／安潔拉．雅赫拉

那天我和朋友在討論約會自介的事。我們聊到了照片。他拿出手機，打開交友軟體，給我看他放的照片。他頭兩張照片看起來滿不賴的。第三張照片，他坐在傳統仲夏宴會上彈吉他。

「許多人會聊到這張照片。他們喜歡這張。」他聽起來還算滿意。

「你覺得為什麼？」

「感覺這張照片講了關於更多關於我個性的事。比其他照片有更多看不到的面向。」

你的彈吉他照片在哪？

所以為何他彈吉他的照片給出正向的訊息？為何有的照片能激起眾人想像，其他則還好？

首先，我們先來談暈輪效應。根據這現象，照片的品質會反映我們個性。照片中環境的細節和動作會影響他人對你的看法。我起初只放三張照片，後來有一陣子加到六、七張。我花了點時間才找到正確的照片。我想吸引「認真」的對象，起初我都放工作場合的照片，穿著十分正式。後來我放幾張戶外照，加上一點正確的氣氛。結果顯示，我的策略十分成功。

在交友軟體上，你一般會看到各式各樣的照片，像在大自然、健身房、工作場所、萬聖節派對、浴室和度假照。有的人穿著光鮮亮麗，有的人則忘了打扮。有的是都市生活，有的是田園風光。在北方約會，我看過許多滑雪車、馴鹿和雪地風景。我們的照片自然反映了我們的生活。我們希望別人知道我們是誰，看看我們每天真實的生活。

這就是本章要回答的問題：你想用照片講述什麼故事？哪張照片能好好表達？要吸引別人，脫穎而出，照片是最重要的工具。

所以好好利用照片。說真的，現在就把手機拿出來，讓我們來看看⋯⋯

你的照片說了什麼關於你的事？

第一印象形成的速度快，又難以扭轉。如我之前所說，不論身在何方，我們會根據是否值得信任、溫暖和能力三項特質來快速建構第一印象。這就是我們在努力的「空間」，你在選照片時必須意識到這幾點。例如如果你想展現自信，照片的重點就放在自信。想展現溫暖？那就選擇會散發溫暖的照片。要怎麼做，我待會會給你一些小訣竅。

以下是幾個好玩的例子，告訴你照片會如何影響解讀：你有沒有聽過喝酒傻瓜偏見（imbibing idiot bias）？這是在說無論有無意識，我們都會覺得喝酒的人比較不聰明。換言之，如果你放一張拿著啤酒或紅酒的自拍照，你會變得看起來不靈光。甚至光是暗示自己會喝酒就有影響！這是喜是憂呢？不重要，重點是：細節很重要。

我們最想見到的三種照片

● 肖像照：我們的腦袋尤其會注意人臉。你的臉能表達許多你的特質：情緒狀態、性別和年齡等。

● 全身照：大家需要看到商品全貌。最好是全身，或至少要半身照。如果不讓對方知道，他們會直接跳過你。

● 活動：羽球、街舞、組裝IKEA的書架、在卡拉OK唱歌、火車模型、對五千個森林消防員演講，我們想看到你做事情。你的工作是什麼？你一整天在幹嘛？告訴我們吧，拜託！

書名：《線上愛情學：心理學家約會心法全公開，讓奇蹟從下一次滑動發生！》 作者：安潔拉．雅赫拉 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版時間：2023年5月31日

好看有效

社交名流知道在紅毯上要擺什麼樣子。哪個攝影角度會讓他們發光，哪個光能突顯顴骨。他們知道哪個背景合適，哪件衣服述說什麼，在其他人眼中，睡覺都能讓他們頭髮更美。他們知道如何發出光采、發揮潛能。在拍雜誌肖像照時，媒體記者曾告訴我，女人很少想從下面拍照。男人反而不喜歡從上面拍照。女人的下巴不像男人突出（只要看任何迪士尼電影就知道），我們通常會不自覺採用突顯性別身分的策略。從上方自拍能減少下半臉的畫面。女人有時也會用高髮型強調女性臉部特質。男人通常不會有高髮型，這會削弱男人的魅力。

「情人眼裡出西施。」

「不要以貌取人。」

我猜你聽過這類的話。希臘人有不同的說法：「美的就是好的。」根據他們的概念，外在美和內在美互相關連。不幸的是，刻板印象似乎在世上根深蒂固。

為了把自己賣出去，我們化妝、穿上漂亮衣服、修剪鬍子、染頭髮、花超久時間調整相機角度。這份努力不會白費，看起來有魅力確實有優勢。我們不是超級名模，但我們都能拿出自己最好的樣子。保持健康，打扮乾淨能見人，選擇自己要散發哪種訊息。記得具吸引力的人不見得一定快樂，但快樂、善良的人有種特殊的吸引力。所以別讓別人破壞自己正向的態度！

想要有成果，在外表和個性上，一定要呈現出最好的自己。選照片和約會時別忘了這點。研究指出：你樣子好看，大家會更欣賞你的工作。有魅力的人會更成功，賺更多錢，更容易受雇。他們約會更容易成功，大家會覺得跟他們出去玩很開心。我們會覺得他們溫暖、強大、更懂得社交、更受歡迎、更有主見、心理更健康、也更聰明。還不只如此。有魅力的人也會讓人覺得更有領導力、更果決。

好處數也數不盡。他們占盡優勢。所以我們努力變好看也不奇怪，付出一定有所回報。心理學稱此現象為美而熟悉效應（beautiful-is-familiar effect）。就算我們之前沒見過他們，美麗的人仍會讓人感到熟悉。我們會喜歡熟悉的人事物。研究者形容，有魅力的人多半會有種光暈。有魅力的人就算約會一陣子，他們的魅力不會減少，反而會影響長期的關係。如果你覺得伴侶很美，你的決心、熱情、親密感和滿足感都會增加。以免你在打瞌睡沒看到，我剛才前提是說：如果你覺得伴侶很美。所以意思是，在你的眼中，也就是所謂情人眼中。

我的重點是：你照片愈好看，你愈有機會在半夜和人傳訊。你一旦開始傳訊，你就能用友善的言談舉止吸引對方，將腳卡進門。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《線上愛情學：心理學家約會心法全公開，讓奇蹟從下一次滑動發生！》。