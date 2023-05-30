陳幸蕙：有沒有什麼味道，是你吃過後就難以忘懷的？

文∕陳幸蕙

陳素宜新作《尋找記憶裡的那道美味》，是一卷訴諸味覺、富涵雋永情事的光陰啟示錄，令人風簷展書而讀，穿越字裡行間之際，但覺許多歲月的訊息迎面而來。

簡言之，作者以生活化的筆調進行書寫，全書在結構設計上的一大特色，是將一完整的敘事長篇規劃成〈雪圓仔〉、〈炸肉丸〉、〈白稀飯〉、〈月光餅〉、〈米篩目〉、〈糖葫蘆〉六大單元，每一單元各以一樣家常美食或庶民甜點為主題，分別帶出穿越時光距離，如今回來尋找記憶深處懷想不已之美食的有心人，並述說這些美食背後所牽繫的難忘的人物、難忘的生命時光、難忘的青春故事。

雖就表面以觀，這六大單元各自獨立，互不相屬，但如就全書精神意涵與理念脈絡觀之，則實根系相連，前後呼應，在此我們遂看出作者另一有心的安排，便是以杏兒──一個體貼善良、喜歡看奶奶留下來的家傳食譜，也喜歡學做麵包的國一少女──來串連各故事與全書情節的設計。 圖∕幼獅文化

換言之，以杏兒為此書核心，作者巧妙地透過她的視角和她生活周遭人物，如：世界冠軍麵包師傅靜姨、與靜姨合夥開麵包店的杏兒母親、在山坡地種植有機膨風茶的小琪外公、因老伴離世而收攤不再賣甜鹹米篩目的白髮老爺爺、曾不幸失去意識、最後健康復元的雪圓仔達人圓仔婆，以及杏兒的同學好友小琪、曉瑜、大王學長，乃至大王學長的小舅公，和其他鄰里親友或識與不識之人等等，穿插交織成一完整敘事的人際網絡，復在這人際網絡與敘事過程中，將美食傳承、親情糾葛、忠於自我、理想追尋等議題置入，前後多所指涉、發揮與觀照，頗能啟人深思。

書 名：《尋找記憶裡的那道美味》

作 者：陳素宜

繪 者：顏寧儀

出版社名稱：幼獅文化

出版日期：2023年6月1日

至於全書最耐人尋味處，則尤在以上述六故事中各關鍵人物的記憶為時光線索，在他們經歷了反復省思與戲劇性人生曲折後，更在杏兒周遭所有識與不識之眾人的愛、寬容、理解、支持、包容與成全下，書中每一位美食尋訪者，以及每一位曾困處於親情糾葛中的受挫者，最後，都各自穿越了歲月滄桑，或完整拼湊出記憶中的美食地圖；或跳脫、超越過往的衝突糾結，而終與最深愛、在乎的親人達成了可喜的和解！

於是，風簷展卷，細品這一本交織著淚光與微笑、結合了飲食書寫與生命議題的創作，於悅讀的樂趣外、書中美食地圖的尋訪穿越之旅外，它所帶給讀者的弦外之音與深刻體認遂自是：時間，永遠是世間美好事物的最佳見證；而將心比心的理解與愛，則永遠是世間傷痛最好、也最富療癒性的──解藥！

●本文推薦自幼獅文化出版之《尋找記憶裡的那道美味》