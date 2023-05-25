朱芯儀罹患乳癌心路歷程 分享自己如何發現身體的異常

文／朱芯儀

醫師我可以請問你嗎……

我跟另一半，都有家人罹癌的經驗，對於面對周遭親近的人遭逢健康的考驗、面對疾病的辛苦跟對抗，從小到大，都看在眼裡。也因為如此，我們很早就對自我健康的照護，很有警覺──至少，當時我是這樣想的。

我覺得老公每兩年都有做健康檢查，而我三十四歲那年也被老公拖去檢查。關於這點，能注意的人其實就不多了。很多人會害怕、抗拒面對自己的健康真相，但這點我算是很老實。

當時我真的是這樣想的！

二○二一年十一月十五日下午，照鏡子發現不太對勁的我，跟衛斯理說我發現自己身體有異常。這時間剛好離我們每年固定健檢快滿一年，他就說，剛好也要安排年度健康檢查了，不如提早一點，他明天就著手去安排。我說好，去看看也好。

不過那時也沒有想那麼遠，畢竟才不到一年，能有什麼大事？老實說我真的沒有不安，就是覺得怪怪的，但也如常過了幾日。

到了十九日錄《醫師好辣》那天，在主持人入場前，我詢問當天在場的外科醫師，敘述了身體的差異：最近容易發燒，吃退燒藥沒用，自我檢查發現兩邊乳房不對稱，不需要很仔細就可以發現很明確的不一樣，甚至摸到乳房有一顆會滾動的東西等等。對方說：「我覺得突然變大的話這樣不OK，要好好檢查。」

醫師話說完，一股不安湧上心頭！我立刻打給先生，他也提高警覺，馬上跟診所安排，提前原先計畫好的健康檢查。

其實在這時，雖然有一點不安，都還算是往樂觀方向走，想說應該只是之前的腺瘤變大了，做些確認，頂多手術拿掉，應該沒什麼吧。

去年十一月才做的健檢，短時間內可以發生什麼大事？雖然平常身體累累的，不過從小孩出生開始，我就是這樣啊，哪個媽媽不是永遠沒睡飽？更何況我還有去健身維持身材，也不是乳癌高危險群（台灣乳癌好發年齡高峰約在四十五歲至六十四歲之間）。

不過安全第一，醫師叮嚀了，更不能拖，趕忙在二十六日那天去了家醫科檢查。當天，家醫科觸診一摸有問題，就排了二十九日超音波。超音波一照也不對，就問了我好多問題，包含有沒有哺餵母乳？初經幾歲來？有沒有吃避孕藥？家族有沒有人得過乳癌？

我雖然狐疑，還是一一回答了。但是她婉轉地請我隔天轉診掛乳房外科，還要做乳房攝影。

然後十二月一日切片，開始做穿刺檢查。就在檢查的當下，我懷著忐忑不安的心問了醫師：「如果我這是不好的東西，會是一期以內嗎？」

醫師說：「這個大小不會只有一期，因為妳單邊有三顆，我們懷疑是多發性的。」當下我的淚就不爭氣地掉下來了……

十二月九日回診看報告就確定了，我罹患了乳癌。在等看報告的那一週，是我人生目前最漫長又難熬的一週，也是淚流得最多的一週。

檢查中腋下有個部分是非典型的，非典型就是「有異狀，但不能確定是不是癌細胞」。要確定是癌細胞，我才能使用健保給付用藥，讓醫師可以根據實際狀況提供治療。所以我又再度在十二月十七日做了第二次穿刺，確認是癌細胞，可以使用賀癌平（Herceptin）之後，在十二月二十三日，確定了我的癌症轉移到了淋巴，在十二月二十八日，裝了人工血管，準備在二○二二年的一月，開始化療。

一切就是如此迅雷不及掩耳地來到，迅速到，當我這樣寫下一大串時，當時的煎熬，如同夢一樣。因為那段時間充斥著煎熬，讓我連唉聲嘆氣的時間都沒有，無論結果如何，都還是要如常照料孩子起居生活，以及週末的家族聚會跟陪伴；不管再怎麼五味雜陳，對於孩子家人重要的節日，還是要打起精神一起度過。

完全沒想到，短短不到一年，我就長了三顆腫瘤！而且竟然都已經兩公分大了！

但也很慶幸，因為有所警覺，因為自己那句「醫師我可以請問你嗎……」，才可以趕忙在一個月內，檢查出身體的問題，進行專業的診療。

書名：《保留那個快樂的自己》 作者：朱芯儀 出版社：重版文化 出版日期：2023年05月25日

當時錄節目遇到的外科醫師陳榮堅，以及緊急安排檢查事宜的衛斯理，還有在檢驗台上幫我照超音波的劉小姐，對我來說，都是生命中的貴人，因為如果沒有及時檢查，以癌細胞如此迅速長大的速度，可以對抗的時間，一定會被壓縮到很緊迫，我也可能無法在這裡跟你們分享這些揪心的過程。

也因為發現不對勁即時檢查，才能儘早安排。所以我要感謝幫我打點一切的所有醫護人員！雖然那段時間對我來說，是怎麼也不想再經歷一次的人生轉折。以往，十二月是我們快樂的時節，總是大肆慶祝溫馨的聖誕、迎接新年的到來，現在，該給孩子的美好回憶還是要有。

那我呢？我該怎麼面對，該怎麼想？懷著惴惴不安的心，一邊若無其事地陪伴孩子，在學校張羅聖誕節的活動。

心裡浮現著各種打算與安排，接下來，該怎麼好好往前……

我又能撐得過去嗎？

●本文摘選自重版文化出版之新書《保留那個快樂的自己》。