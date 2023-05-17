日本政治醜聞《洛克希德事件》新聞界終止陰謀論的決心

《洛克希德事件》的意義 新聞界終止陰謀論的決心

文／野島剛（資深媒體人、知名作家）

本書具有其歷史意義。那就是為在洛克希德事件周邊流傳的「陰謀論」謠言，劃上一個休止符。

前共同通信社華盛頓分局長春名，花費十五年時間，透過收集與分析美國官方解禁的外交文書、訪問日美兩方關鍵人物，寫出這本厚達六百頁的大作，幾乎揭開了事件的謎團。

洛克希德事件對日本帶來了雙重意義上的負面效應。其一，是由於身居權力之巔的「首相」醜聞曝光，使社會大眾意識到日本政治的腐敗，加深了民眾對政治的不信任。這對後來的日本政治產生了很大影響。政治不值得信任，政治人物都很腐敗，這類印象至今仍留在人們心中，也成為年輕人不關心政治、投票率持續低迷的一個因素。

這是因為田中在那之後依然坐在權力寶座之上，直到他去世為止；他在幕後繼續操縱日本政局，人們更以他住家所在的東京目白區之名，為他冠上「目白的地下將軍」等稱號。而對這種「金權政治」的批判，也在日後成為自民黨的「阿基里斯之腱」，導致該黨在一九九一年失去政權。從那時起，自民黨要花費將近二十年時間，直到第二次安倍晉三政權誕生的二○一一年時，才稱得上全面復興。

另一個負面影響則是，明明前首相都被逮捕了，但事件「真相」仍未完全解開。洛克希德事件被認為是圍繞著美國航空企業的飛機銷售作業，以巨款賄賂日本政府高官的政治醜聞，但即便是時過四十年以上的今日，其中仍有不明之處。美國為何會提供日本檢方足以判定前首相田中角榮有罪的證據？事件中存在著被認為居於田中前首相之上的「重大惡行」，美方為何沒有提供相關資料？

解開這類謎團是新聞界的使命，但由於事件起源於美國，於情報收集上有著高牆般的障礙。如果這起事件是在日本發生，日本記者們就能對相關人士進行全面的深入採訪，盡可能揭開真相；然後，也能給出一個「結論」了吧。

然而事件發生在美國，日本的調查人員也只能從美國政府手上獲得有限情報；儘管最後檢調起訴了田中並將他定罪，但結束此案偵查時，距離查明事件真相還是十分遙遠。美國雖是日本的盟友，但兩國關係卻不能說是完全對等，實際上美國有著如同「宗主國」的一面，而這也為事件蒙上了更深的陰影，那就是陰謀論的蔓延。

根據作者於書中所言，至今為止流傳的陰謀論有如下幾種。

（一）「誤送說」＝洛克希德公司的文件誤送至美國參議院外交委員會跨國企業小組委員會的辦公室，導致事件曝光；（二）「尼克森的陰謀」＝美國總統尼克森於美日峰會上，要求田中購買洛克希德公司製的三星客機，對同意此事的田中設下陷阱；（三）「三木的陰謀」＝三木武夫首相強行把事件追究到政敵田中角榮頭上；（四）「資源外交說」＝日本為確保自身的資源供給管道，田中展開積極的「資源外交」，卻因此踩了美國的老虎尾巴；（五）「季辛吉的陰謀」＝美國政府因為不滿田中的外交政策，而容許事件曝光。

在這五種主要的陰謀論之中，春名否定了（一）～（四）的說法，並得出結論，認為剩下的「前美國國務卿季辛吉的陰謀」大致正確。他更依採訪所得，推敲美國政府判斷田中角榮遭起訴也無妨的理由，並分析美方明知證據文件中寫有「Tanaka（田中）」字樣，卻依然從多達六千頁的洛克希德公司對日秘密檔案中，取出兩千八百六十頁資料交給日本特搜部的動機，這都是本書非常特殊之處。

尤其值得注意的是，作者發現的文件中，有季辛吉針對日中建交等田中前首相的外交政策，以歧視用語表達不滿的紀錄。有鑒於此，書中說明，將寫有田中前首相姓名的證據交給日本檢方一事，是經過季辛吉認可的。美國政府所害怕的是「若反美政權出現，將危及日美安保體制，也會使得駐日美軍基地的存續更加艱難」。而尼克森與季辛吉因為不滿田中對中國、對蘇聯、以及親阿拉伯的外交路線，連田中此人也一併厭惡。也因此，田中被捲入這起事件，也是經過美國認可的結果。

另一方面，在洛克希德事件中，那些極其敏感、與美國國家利益直接相關的文件並未被公開。安倍晉三之祖父岸信介、中曾根康弘、右翼大人物兒玉譽士夫等中情局幫手的相關資料，仍舊隱藏在黑暗之中，我們至今依然不清楚他們是如何在美日之間周旋。但由於美國規定涉及情報機構的機密不予公開，相關資料未來也將繼續被封印吧。

書中推測，美國政府比起田中此人，更想保護的是日美安保體制本身。由於巨額資金中有一部分作為賄賂，被右翼的兒玉譽士夫或政治家收入囊中，若出現了足以證明此事的罪證，那麼「國務院所擔心的日美安保體制將面臨危機，可能會發生」。

確實，美日安保條約中，有關於美國、美軍在日本建立美軍基地，被視為治外法權的部分。這與二戰後的台灣或許也有些雷同，因為台灣是受美國影響，才得以從中國共產黨的「解放台灣」計畫中保全自身。而對於美國來說，特別是在外交、國防議題上都有不可侵犯的部分，一旦涉及這些問題，恐怕會招來「殺身之禍」。

但若因此產生「美國全盤操控日本政治」的想法，也不切實際。「日本或台灣不過是美國的棋子」，像這種中國的「大國史觀」，不過是種錯覺。這是筆者我長年採訪日本外交議題或自民黨所得到的感受，想來作者也有一樣的體悟吧。為此，作者藉由第一手資料與在美國的採訪所得，將這些陰謀論一一破解。這個過程是一場賭上記者尊嚴的持久戰。春名鍥而不捨，才終於完成了打破陰謀論的目標。因此，對新聞從業人員與有志於新聞工作的年輕人而言，本書都是必讀的一本作品！

●本文摘選自凌宇出版之新書《洛克希德事件：秘密檔案中的美日安保黑幕》推薦文。