我的老闆是總統！近期受關注職業排行榜第一名—幕僚的浪漫人生

文／陳冠穎

「一條路選擇了，就要走到底。」

相較早期民進黨人士多社運出身，年近五十歲的標哥來自南投，曾在工廠工作，於業界打滾多年，三十一歲時才加入民進黨，從社會發展部幹事做起，歷任主席有陳水扁、蘇貞昌、游錫堃、謝長廷……直到蔡英文擔任主席，他被任命為社運部副主任、主席特助。在蔡英文辭去黨主席時，他也告別民進黨，擔任小英之友會總會副祕書長。

爾後，一路相隨。

透過多年在組織認識各行各業的綿密人脈，標哥協助總統處理民間行程，並凝聚百工百業的力量，幫總統打選戰。

二○一八年十一月二十四日九合一總統選舉的大敗，帶給民進黨極大衝擊。標哥回憶那時從十二月到三月，氣氛最為低迷，光是要「走出去」就要評估很久。以往，蔡英文對於外交領域與政務比較有興趣，也認為身為總統，理應專注在總統該處理的公務行程。但十一月二十四日地方選的失敗，「讓總統陷入深刻的反省和思考。」

在蔡、賴的黨內總統提名初選時，蔡英文曾民調奇低，這其中的政治冷暖，始終陪在身邊的標哥懂。

當時大家都沒預料到賴清德會投入黨內初選，而前民進黨祕書長洪耀福等人正在低調祕密籌組連任辦公室，「有次餐會，洪耀福跟別人說，九樓辦公室是標哥搖尾乞憐拿回來的……。」

講到這裡，標哥頓時紅了眼眶，用台語說：「真正親像乞丐企甲人分返來耶！」（就像乞丐去跟人家要飯要來的。）

初選沒人看好蔡英文，但標哥集合各行各業的朋友來「拼裝」辦公室。「這些蔡英文的好朋友就像控股公司的股東，大家都使出他們的專業，像是冷氣、景觀、電信工程、室內裝修、家具、水電都來幫忙，九樓辦公室就這樣來的。」標哥停頓了一下，說：「這就是社會力。」

在那個百分之九十會失敗的時局氛圍下，問他為何願意選擇無悔跟著一個人？

書名：《我的老闆是總統》 作者：陳冠穎 出版社：天下文化 出版日期：2020年7月31日

「一條路選擇了，就要走到底。」標哥這樣回答。「我見過那麼多政治人物，總統真的是一個很公正的人，她曾告訴我，每一筆捐款都要小心使用。如果真的沒錢了，那就從我那裡拿（總統自己的存款）。」在標哥眼裡，蔡英文嚴以律己，也同樣嚴格要求自己的幕僚。

蔡英文百工百業的朋友在最艱難時沒有放棄她，而蔡英文也沒有放棄自己，沒有放棄大家。從氣氛低迷到賴清德投入初選，蔡、賴的黨內競爭其實也讓預排行程一度陷入膠著。

標哥說當時地方、中央的狀況都不明，「總統一度民調非常低，政治很現實，民意也很現實，當時幾乎沒有什麼行程邀約。」

・巧手安排台灣第一位「香燈腳總統」

但標哥篤定地認為，「只要走出去，蔡英文就會回來。」

於是他密集安排總統南下與民間互動的行程，小至雲林箔子寮漁港的宮廟行程都統統安排。而為了更能夠聽見民意，即便沒有鎂光燈相隨，蔡英文團隊也開始動起來。直至四月，幕僚安排蔡英文參加白沙屯媽祖遶境活動，成為「台灣首位香燈腳國家元首」。標哥眼神望向遠方，停頓了一下，緩緩地說：「我覺得，那是總統聲勢的轉捩點。」

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●本文摘選自天下文化出版之《我的老闆是總統》，未經同意禁止轉載。