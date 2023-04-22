最幽默的神經科學家迪恩‧柏奈特 讓你秒懂大腦的運作方式！

文／迪恩．柏奈特

讓人類能夠思考、推理和深思熟慮的機制，數百萬年前並不存在。數億年前，第一條爬上陸地的魚並沒有深刻的自我懷疑，去想「我為什麼要爬上陸地？我在陸地上又不能呼吸，我也沒有腿，而且腿到底是啥？我再也不要和同伴玩真心話大冒險而受到懲罰了。」沒有那種事發生。在不久之前，腦部的功能簡單明瞭：以各種必要方式讓身體存活。

原始人類的腦顯然很成功，因為讓人類這個物種續存到現在，並且是在地球上掌控大權的生命形式。不過雖然人類演化出複雜的認知能力，原始腦中一開始所具備的功能並沒有消失，可以說那些功能變得更為重要。具備語言和推理技巧，並不能讓你免於死在一些簡單的事件，例如忘記吃東西或是在懸崖邊閒晃掉下去。

腦部需要身體才能夠存活，身體需要腦部才能夠受到控制並且完成必要事務（腦與身體之間的關係要比這裡所說還要複雜，但是就先在這裡打住吧）。因此腦的工作中有很大部分用於基本的生理程序、監測身體內部狀況、協調對於問題的反應方式，以及清除廢物。維持身體運作是基本要務。腦中控制這些基本面向的部位是腦幹和小腦，合起來通常也統稱為「爬行動物」腦（以強調原始特性）：在很久很久以前，人類的祖先還是爬行動物時，腦部的功能就和腦幹與小腦相同。（哺乳動物是後來在出現於陸地上）。相較之下，其他我們現代人類所具備的先進能力，諸如意識、注意、感知與推理，都由新皮質（neocortex）負責，這個「新」代表在地球生命史中比較晚出現。腦部真正的構造要比上面的描述複雜得多，不過這樣的簡單敘述就足夠用了。

書名：《糗大了！原來是大腦搞的鬼：神經科學家告訴你大腦「真正的秘密」，揭開複雜的運作原理》 作者：迪恩．柏奈特 出版社：馬可孛羅出版／城邦文化 出版時間：2023年04月08日

你可能會希望爬行動物腦和新皮質之間能夠合作無間，或至少能夠老死不相往來。這簡直就是妄想！如果你的上司是個事必躬親、雞毛蒜皮都要管的人，就能深切體認到這種做事方式有多沒效率。有個經驗不足但是實際上地位比較高的人老是在身邊煩，在資訊不足的情況下發出指令，並且提出一些蠢問題，只會讓工作變得更難以推動。而新皮質就是一直這樣影響爬行動物腦。

情況也並非一直如此。新皮質能夠靈活的產生反應，爬行動物腦就是依照設定好的方式運作。我們都見過自以為年長或是經驗比較豐富就認為自己無所不知的人，和這類人共事簡直就是惡夢，像是和因為「從以前開始就是這樣」而堅持使用打字機的人一起撰寫電腦程式，爬行動物腦就如同那樣的人。

●本文摘自馬可孛羅出版之新書《糗大了！原來是大腦搞的鬼：神經科學家告訴你大腦「真正的秘密」，揭開複雜的運作原理》。