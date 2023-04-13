減重必看！對身體有嚴重危害的內臟脂肪，到底該如何測量？

文∕水野雅登

內臟脂肪屬於體脂肪的一種，但是腹肌用力時手指抓不起來，還會對身體各方面造成影響，損害健康……究竟具體來說會出現哪些影響呢？

乍看之下即便內臟周圍有脂肪囤積，應該不會有任何影響才對，而且直到最近，專家們的想法一直都是如此。但是事實上卻完全不是這麼一回事。內臟脂肪有別於會一直儲存起來的皮下脂肪，其實會發揮許多作用，與皮下脂肪「完全不可相提並論」。

在這之前，先來說明一下如何測量內臟脂肪。

如何測量內臟脂肪？

為了不花一毛錢，就能輕鬆測量出內臟脂肪，通常在健康診查時會用「BMI」與「腰圍」來推估，但是由這兩項數據推估出來的數值卻非常的不正確，因為會有下述這種類型的人：

．BMI在正常範圍（＝不肥胖）但是內臟脂肪很多（僅腹部突出）

．腰圍不大但是肌肉少而內臟脂肪較多

究竟怎樣才能正確測量出內臟脂肪呢？

透過電腦斷層掃描測量

目前為了測量出最正確的內臟脂肪，會使用「電腦斷層掃描」。

透過電腦斷層掃描，測量出「肚臍高度的內臟脂肪面積超過1002㎝」的話，即可得知內臟脂肪是多還是少。

這種測量內臟脂肪的方法，只要導入電腦斷層掃描機器測量軟體即可測量出來，但是成本很高，需花費百萬日圓左右。只要無法確保檢查人數充足，導入軟體的醫療機構一定會出現赤字，實際上有很多醫療機構都備有電腦斷層掃描，卻無法測量內臟脂肪的面積，其中便是內含這些隱情。

大家如果想利用電腦斷層掃描測量內臟脂肪，是需要自費的。因此費用高低取決於各家醫療機構，大概是電腦斷層掃描檢查的金額加上2千～4千5日圓左右。檢查數量差不多達1千件的程度，該軟體就能回本，這等程度的數量在都會區應該可以達成。另外告訴大家，電腦斷層掃描檢查的金額大約在1萬日圓上下。

順帶一提，測量內臟脂肪的電腦斷層掃描，基本上不適用保險給付，必須自費才行，也許在醫師看診後，因為疑似有某些肥胖的疾病而使用電腦斷層掃描時，會適用於保險給付，當然還是只限於「疑似有疾病時」才適用。

透過人體組成分析儀測量

近來健康意識高漲，經常可見用體重計等儀器就能測量出體脂肪率。

最常見的測量方式，稱作「阻抗法」，透過極弱電流，測量電流通過的程度，藉此推算出體脂肪。許多以自費醫療為主的醫療機構，都會放置這類高價高性能的人體組成分析儀，價格其實落在1百～3百萬日圓左右（機器種類形形色色）。

優點是不像電腦斷層掃描會受到輻射傷害，只要像體重計一樣站上去就能測出體脂肪率等數值，非常方便。

當然比起家庭用體重計附屬測量體脂肪的功能，結果會更加準確。除了改變電流的頻率，還能將電極貼在手腳等處，逐一調查出身體每個部分的體脂肪，甚至排除年齡及性別的影響要素等等，透過各種技術，具備遠比一般體重計更佳的性能。

可惜這類的高端儀器，仍不及電腦斷層掃描，因為我曾經實際拿高性能人體組成分析儀的測量結果，對照電腦斷層掃描的報告，沒想到數字完全不符。用人體組成分析儀測量出來的體脂肪較少，但在電腦斷層掃描影像中卻囤積了不少內臟脂肪。

最令我印象深刻的，是當事人一臉驚訝地表示：「我明明是在醫療機構，用知名的厲害儀器測量出來的……！」以高端儀器為例，確實在大部分的情形下應該都會測量出與實際體脂肪十分接近的數值，只是其中也有極少數類似這樣的案例。

果然以「正確度」的角度來看，還是電腦斷層掃描檢查最值得信賴。

其他各種測量方法 書名：《1年減14公斤內臟脂肪的燃脂飲食法：用蛋白質脂質飲食重啟燃脂機制，打造怎麼吃都瘦的好體質》

作者： 水野雅登

譯者： 蔡麗蓉

出版社：境好出版

出版日期：2022/03/10

除了電腦斷層掃描以及人體組成分析儀之外，還有其他方法測量內臟脂肪。

．水中秤重法、排空氣法：利用水或空氣，透過「比重」的差異測量出體脂肪的量。

．近紅外光譜技術：大家經常耳聞「遠紅外線」，這裡說的卻是「近紅外線」。使用這種近紅外線，藉由光被吸收的方式不同，將體脂肪測量出來。

．雙能量X光吸光式測定儀：利用X光線測量體脂肪的方法。可說是研發出電腦斷層掃描之前的技術。

其他方法只能測量出皮下脂肪，不過順便為大家介紹下述兩種方法供大家參考。

．超音波法：使用超音波測量出皮下脂肪。

．皮下脂肪厚度計：利用卡尺測量出皮下脂肪「厚度」的方法。屬於原始的做法，但可作為皮下脂肪量的參考依據之一。

●本文摘自境好出版之《1年減14公斤內臟脂肪的燃脂飲食法：用蛋白質脂質飲食重啟燃脂機制，打造怎麼吃都瘦的好體質》