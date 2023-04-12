雙重金匕首獎肯定的暢銷大師！《非常嫌疑犯》犯罪疑雲反轉再反轉

文／邁可．洛勃森（Michael Robotham）

氯仿為無色液體，密度是水的一點五倍，氣味類似乙醚，嘗起來比蔗糖甜四十倍。氯仿是重要的有機溶劑，主要用於工業。

蘇格蘭愛丁堡的醫生詹姆．辛普森爵士首先在一八四七年把氯仿當作麻醉劑使用。六年後，英國醫生約翰．史諾也在維多利亞女王產下第八個孩子利奧波德王子時使用氯仿。

在口罩或布料滴上幾滴，通常幾分鐘內就能產生手術用麻醉劑的效果。病人會在十到十五分鐘後醒來，頭腦昏沉，但鮮少有反胃或嘔吐的症狀。約三千分之一的案例使用氯仿極為危險，會造成心臟麻痺致死……

我闔上百科全書，放回書架，草草記下筆記。為什麼巴比．莫蘭的衣服上有氯仿？他拿工業用溶劑或麻醉劑要做什麼？我隱約記得咳嗽藥和止癢乳膏偶爾也會用到氯仿，但量不足以產生獨特的氣味。

巴比說過他是送貨員，或許他配送工業用溶劑。下一次看診我會問他，屆時希望漂泊外太空的太空人已經連絡地表控制台了。

我走進廚房，倒了咖啡，跟查莉一起坐在早餐吧檯。她用麥片盒撐起圖書館的書，我的早報放在柳橙汁旁邊。

查莉在玩遊戲──模仿我做的每件事。我咬一口吐司，她也照做。我喝咖啡，她就喝她的茶。甚至當我歪頭想讀消失在報紙摺起處的新聞，她也跟著歪頭。

「你用完橘子醬了嗎？」她在我眼前揮揮手。

「對，抱歉。」

「你跟小精靈去神遊啦？」

「他們跟妳問好。」

茱麗安從洗衣間出來，撥掉額頭上一縷散落的髮絲。烘衣機在後頭隆隆運轉。我們以前會一起吃早餐―喝濾壓壺煮的咖啡，互換早報的不同版面。現在她停下來的時間不夠長了。

她把碗盤放進洗碗機，將我的藥放在我面前。

「醫院出了什麼事？」

「我有一個病人跌倒了，他沒事。」

她皺起眉頭。「你說過會少接緊急案件的。」

「我知道，就這一次而已。」

她咬了四分之一片的吐司，開始裝查莉的午餐。我聞到她的香水，注意到她穿了新牛仔褲和最好的外套。

「妳要去哪裡？」

「我有那堂『了解伊斯蘭』的研討會。你答應四點會到家照顧查莉。」

「不行，我要看診。」

她不太高興。「有人得在家。」

「我五點可以到家。」

「好吧，我看能不能找到保母。」

我從辦公室打電話給盧伊茲警探。背景可以聽到工業設備和流水聲，他在河川或小溪旁邊。

我報上姓名，就聽到明顯的電子喀喀聲。我猜想他是否錄下我們的對話。

「我想問你凱薩琳．麥布萊的事。」

「嗯？」

「她身上有幾個傷口？」

「二十一個。」

「病理學家有找到氯仿的痕跡嗎？」

「你讀過報告了。」

「裡面沒提到。」

「你為什麼問？」

「可能不重要啦。」

他嘆了一口氣。「我們談個條件吧。你別再打給我問這種鳥問題，我就撤銷你那張沒繳的停車罰單。」

我還來不及說對不起打擾他，就聽到有人叫他的名字。他悶哼一聲「真謝謝你啊」就掛了電話。這傢伙的溝通技巧跟葬儀社員工差不多。

芬威醫師在我的候診室鬼祟遊蕩，瞥看他的勞力士金錶。我們要去梅費爾區他最喜歡的餐廳吃午餐，週日的報紙增刊往往會介紹這類餐廳，因為主廚喜怒無常，長相英俊，還跟超模約會。據芬威所說，名人經常在這家餐廳聚會，但我去的時候他們都沒出現。

今天芬威特別努力裝得和藹可親。走去餐廳路上，他問起茱麗安和查莉。接著他唸出整本菜單，評論每一道菜，彷彿我不識字。當我點了礦泉水沒有點酒，他看來有些失望。我解釋，「我發誓中午不喝酒了。」

「這麼不合群。」

「我們有些人下午要工作。」

侍者過來，芬威明確指示他的餐點該如何料理，甚至建議烤箱溫度，還有肉是否該先敲嫩。如果侍者有點頭腦，就會確保這些指示絕不會送進廚房。

我問，「沒有人告訴你不要惹火替你準備食物的人嗎？」

芬威一臉困惑看著我。

「當我沒說。」我說，「你顯然大學沒打過工。」

「老兄，我有零用錢啊。」

我就知道！

芬威四處張望，尋找熟面孔。我總是不太確定跟他吃午餐是要做什麼，通常他會試圖說服我投資房地產或新創生技公司。他對錢毫無概念，更不知道大多數人賺的錢多少，房貸又多重。

平常我非不得已不會請芬威給我建議，但他人就在這兒，我們聊天又沒梗了。

「我問你一個假設問題。」我折起餐巾又攤開。「假如你懷疑病人可能犯下嚴重罪行，你會怎麼做？」

芬威看來嚇了一跳。他回頭張望，似乎擔心有人會偷聽。他悄聲說，「你有證據嗎？」

「不算有……應該說是直覺吧。」

「多嚴重的罪行？」

「我不知道，可能是最嚴重的那種。」

芬威往前傾，一手蓋住嘴巴。沒人比他更顯眼了。「老兄，你一定要報警。」

「可是醫病保密協議呢？我的工作仰賴保密，如果病人不信任我，我就幫不了他們。」

「不適用，別忘了塔拉索夫案的先例。」

塔拉索夫案是六零年代末期一名大學生在加州謀殺他的前女友。他事前曾在就診時告訴心理師他打算殺了她。受害女孩的父母控告心理師失職，最終勝訴。

書名：《非常嫌疑犯》 作者：邁可．洛勃森（Michael Robotham） 出版社：臉譜出版／城邦文化 出版日期：2023年03月30日

芬威還在說，鼻子緊張地抽動。「如果客戶表示他可能有意嚴重傷害第三者，你有義務提供相關的保密資訊。」

「沒錯，可是假如他沒有威脅特定人士呢？」

「我覺得沒差。」

「當然有差。我們有義務保護目標受害者不受傷害，但前提是病患擺明威脅要行使暴力，並真的指出對象。」

「你在雞蛋裡挑骨頭。」

「我沒有。」

「所以我們就讓凶手逍遙法外？」

「我不知道他是不是凶手。」

「你不是應該讓警方決定嗎？」

也許芬威說得對，但要是我妄下的結論錯了呢？保密是臨床心理學不可或缺的一環。如果我沒有巴比的許可就透露看診內容，我可就是違反了十幾條法規，可能遭到協會懲處，或吃上官司。

我有多肯定巴比很危險？他攻擊了計程車上的女子。除此之外，我只聽過他精神錯亂地提到夢中的女孩……

●本文摘自臉譜出版之新書《非常嫌疑犯》。