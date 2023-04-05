Netflix《模仿犯》吳慷仁談角色郭曉其 人心真能抵抗媒體轟炸？

文／瀚草文創、英雄旅程

明天的你將照亮受過傷的其他人

吳慷仁X郭曉其

一個嫉惡如仇，黑白分明，不受同儕歡迎的檢察官。透過查案彌補自己身為刑案受害者家屬的遺憾。

《模仿犯》這本小說有很多元素跟一般所謂的無差別殺人主題，或是犯罪類型、偵探類型不太一樣，因為裡面詮釋的東西除了有一個很單純絕對的「惡」以外，也反映很多被害者家屬的心境，影集也有=很多條的脈絡跟著角色的情緒往下走。

——執著與寡言的背後，是受傷的孩子——

如果要形容我飾演的郭曉其，最大的印象就是「執著」，他非常執著。第二個就是「寡言」，他沉默寡言，埋頭工作，完全不知道自己的生活在哪裡。時間逼著他長大，加上他的職業逼著他變成一個高高在上的人，但其實曉其的背後，他的心裡是一個受過傷的小孩。

郭曉其就是摩羯座，我滿喜歡他的，他的那一份執著背後可能是從原生家庭的養成過程當中演變出來，他不太善於表達和所謂的交際，不太會說出太多內心的想法。在戲裡面，大家會知道曉其的原生家庭出了一個很大的事件，這個事件導致他接觸了法律。在跟導演的討論當中，我們就去慢慢建構曉其，包括家人離去的原因，他如何去面對這樣的事情，再加上他跟舅舅坤哥怎麼樣從他爸媽走了以後相依為命生活，一個男人和一個男孩，生活在同一個屋簷下。每個過程我們都是慢慢跟導演討論，也許他什麼時候成熟一點、比較懂事了，開始願意跟坤哥聊天，也許到了某個階段以後他跟坤哥變成好朋友，這都是我們在討論、在接演前、我們在前置作業的時候，就不斷得去想的事情，演變出現在的曉其。

吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖／Netflix提供；聯合報系新聞資料庫照片)

——真實的檢察官，也在專業下壓抑著真情——

其實開拍前劇組有找一些檢察官顧問，在法律專業上、諮詢上給了我們一些意見，我自己是有偷偷的再跑去找了幾個不同類型、沒有特別具名的檢察官，我想看到他們私底下的樣子、案件當中其他我們不知道的細節。我們多半之前飾演都是律師、警察，律師最簡單就是你會看很厚很厚的一疊卷宗，檢察官就更不一樣，不只是卷宗，他還要看很多的證據、筆錄，甚至是警察蒐證呈現給他的東西，我就很好奇檢察官平常的工作流程到底是什麼？所以我就跑去各個鄉鎮，跟他們聊天。他們平常都很忙，每個月可能都有百來件的案子需要去偵辦、辦理，每一組都不一樣，有婦幼組、黑金組等等。我主要就是請他們告訴我，他們在當檢察官這段期間，有沒有發生什麼事可以分享，或是他們偵辦類似這種殺人案的時候，他們在現場會做些什麼事，他們的心情是怎樣。我就聽到了很多很多的故事，他們同意我錄音，我回到家自己做田野調查功課的時候，聽著聽著覺得，畢竟我們都是人，他們也是有真情流露的時候。對於婦幼的案件、性侵的案件甚至殺人，這些可能慘不忍睹的案件，就算你是一個外在形象非常強烈的執法人員，正義、有力量、有power，可是在承辦案件的時候你還是回到了一個人的身上，從人的心情去出發，只不過承辦時你拿出的是專業，心情上必須要壓抑自己。

吳慷仁在「模仿犯」中扮演檢察官，面對失控的惡，面露無力。(圖／Netflix提供；聯合報系新聞資料庫照片) 陳慧貞

——與案件偵查並進的角色歷程——

曉其從第一集到第十集的整個生命歷程，也是我們跟兩個導演不斷在討論的。劇本上他有很多必要性、功能性的任務，必須帶著觀眾去看到整個事件的面貌，但是曉其也必須要有自己的狀態線，那我們就在劇本上設定了很多，除了吃泡麵的習慣以外，還有他的個性，再加上外在來的壓力沒有辦法承受的時候，你是不是開始會頭痛、開始會失眠？一開始我是有遮黑眼圈的，到後半段大概到第四、五集，不斷的壓力扛不住、再加上本身累積疲憊的時候，我到後面都完全都沒有化妝，反而每天去拍戲很輕鬆。我自己是滿喜歡後面幾集，從第五集之後，整個曉其的狀態，就好像一直都沒睡飽，但他又逼著自己到現場去做很多的決定、偵辦案件。

在每個階段，他有自己本身的壓力、長官的壓力，還有被害者家屬的壓力。在戲裡面，林尚勇（勇哥）的女兒被綁架了，在那個綁架案混沌未知的一個階段，曉其壓力是最大的。這個劇本非常複雜，每一個被害者對郭曉其來講，打擊的程度很不同，雖然只有短短的十集，可是我很少拍一部戲是需要每一次都往前翻至少十場，要不斷地確認每一場戲，不只要確認連戲的問題，而是情緒上的連貫。

書名：《《模仿犯》影集創作全紀錄─完整十集劇本書&幕後花絮寫真導覽（特別收錄原著作者宮部美幸專訪對談）》 作者：瀚草文創、英雄旅程 出版社：臉譜出版 出版日期：2023年04月01日

——人心的堅強，真能抵抗媒體的全天候轟炸？——

影集設定在九○年代，那個時候我們注意的可能是電視節目，政論新聞的開始、新聞媒體的亂象、很多的媒體開臺，你就會看到你家的電視裡面，除了以前的三臺，慢慢的到四臺、五臺、六臺……，而且加上可能很多是專屬新聞臺。那個時候我大概是有印象的，你就會看到爺爺啊、或是隔壁鄰居啊，不管電視臺的主持人到底說了些什麼、到底跟他有沒有關係，他總是可以從主持人的嘴巴裡，得到他們想要的某種對於新聞的渴望。那種渴望未必是真實的，可是重點是，他們想要聽到他說話的聲音，甚至是從他的聲音告訴他們現實在哪裡。只是，如果你只盯著某個電視臺、某個節目，不斷地去看，你的眼睛、耳朵、認知逐漸就會順著他所說的東西，去到他想要帶你去的地方。這也是《模仿犯》裡面，電視臺的那條線當中很關鍵的一部分。主持人、電視臺的人想要塑造出給我們的真實，那是真的嗎？那些東西難道只是為了告訴你一個社會新聞嗎？未必。這也是《模仿犯》裡面凶手利用媒體在製造亂源最重要的一部分，當有一個力量開始能夠操縱媒體、甚至操縱大家的眼球的時候，我覺得有時候我們的心、甚至我們的認知，並不是完全這麼的堅強，可以抵抗這些。

類型劇這幾年我們都看過了很多，我們要如何去拍出不一樣的類型劇，我想這是製作人瀚賢他在想的事情，不管是編劇的格局，甚至是每個角色的塑造。拍攝每天都非常辛苦、每天都非常的燒腦，可是我相信成果是好的，我們每次都有拍到好的畫面，也討論出很好的臺詞。對戲也會讓我感受到其他的角色，比如說淳耀、佳嬿給我的feedback都非常強烈，每個角色都有。我拍到最後快要殺青前，開始會去回想，我是不是還有什麼戲沒有拍，或是看到其他角色陸續殺青，例如我看到安順哥殺青，我會回想我跟他做了什麼事情，我跟他有什麼對戲，然後就會覺得「喔，我跟他的對戲好像都很棒，都很不錯」。每條線拉出來看，你就會覺得每場戲都有它存在的必要，而且很有趣。我跟庹哥、跟佳嬿、跟淳耀也是一樣，甚至是比如其他的一些反派角色，像胡建和、沈嘉文，快殺青前慢慢整理，都會發現那些線條展得非常的開，從曉其的身上慢慢發展出去，很像一個蜘蛛網，我覺得那個蜘蛛網展開得很漂亮。

本文摘自臉譜出版之新書《《模仿犯》影集創作全紀錄─完整十集劇本書&幕後花絮寫真導覽（特別收錄原著作者宮部美幸專訪對談）》。