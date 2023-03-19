日本狂銷50萬冊爭議話題之作！芥川賞知名作家柳美里《JR上野站公園口》 榮獲國際大獎肯定

文／聯經出版

芥川賞知名作家柳美里最新小說作品《JR上野站公園口》，描寫一位出生於日本東北福島縣的貧農，大半輩子漂泊外地打工養家，卻在返鄉養老之際，遭逢妻兒驟逝的打擊。當人生僅有的一點希望被無情地奪走，他輾轉成為東京上野公園裡的遊民。他的一生因一連串莫名的巧合，與日本皇室相連，命運隨著日本近代歷史的轉折而浮沉。1964年東京奧運會籌辦，曾帶給他希望；2011年東日本大地震卻震碎了他的心；2020年奧運又讓他頓失棲身之所。他注定出沒在繁華東京的上野站公園口，隱沒於不被光亮發現的黑暗裡。

小說問世後，日本國內市場反應平淡，甚至被有心人士貼上「反天皇」標籤。但2020年柳美里以《JR上野站公園口》獲得享有盛譽的文學獎項的美國國家圖書獎，隨著獲獎肯定，不少日本讀者湧入書店求購此書，出版六年後本書突然成為暢銷書！除了讓《JR上野站公園口》狂銷50萬冊，也使柳美里的名字開始從「日本第一私小說作家」，轉變成世界公認的國際作家。本書譯者章蓓蕾表示「顯然，柳美里早已不是私小說時代的柳美里，今天的她，不但走出了心靈創傷的陰影，還擁有悲天憫人的餘裕。」

有趣的是，柳美里表示2006年在開始構思這本小說前，她曾去採訪皇室成員出行前舉行的「特別掃除」，這項在流浪漢間被稱為「上山打獵」的活動。那次訪談，她了解到有許多來自東北地區的無家可歸人皆因集體就業或移民工作而來到東京。一名流浪漢在與柳美里的訪談中說道「妳已擁有的，我們卻沒有。『擁有的人』是不會明白『沒有的人』的心情。」流浪漢邊說邊在胸前比劃一個三角形，也就是「家」。這句話深深打入柳美里的心，也間接激發了《JR上野站公園口》這本小說誕生。

本書作者柳美里（圖／聯經出版提供）

柳美里表示「這本書絕不是一本光明的書。也許是因為『絕望的鏡頭』被聚焦了。」透過《JR上野站公園口》的濾鏡，日本的光與暗，如人的生與死，從世界各地湧現的讀者或許正透過比較而自我省思，進而產生共鳴。本書亦是日本知名作家柳美里近年受到高度關注的話題作，是關於這時代的著述，也是對閃亮的全球大都市中邊緣化存在的回顧與凝視。

柳美里1968年出生於橫濱市，父母是韓國人。1997年憑藉《家庭電影》獲得芥川獎。2011年311東日本大地震發生後隔年，她因接受南相馬市電台邀請，主持震災廣播節目和東北結緣。之後，柳美里以行動支持無懼返鄉的居民，2015年舉家遷往福島南相馬市，後遷居小高區，開設複合型書店「Full House」（フルハウス），持續在地深耕至今。

●本文推薦書為聯經出版之《JR上野站公園口》