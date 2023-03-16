天天搭Uber反而多賺數十萬？ 學會「解放」，你也可以財富自由！

文∕丹．蘇利文、班傑明．哈迪 博士

雅各．蒙地（Jacob Monty）是德州休士頓的勞工與移民律師。在過去十年裡，他陸續放手許多自認為必須自己做的事，駕車正是其中之一。從一九九四年開始，丹拒絕親自駕車上路，善用乘車時間將注意力放在其他事情上，雅各聽聞此事之後大受啟發。

隨後雅各聘請了一名司機，結果他開會再也沒有遲到過。他不再壓力纏身，開會也準備充分，因為他可以把上下班通勤時間拿來準備會議，而不是開車。

自從有了優步（Uber），雅各到哪都用它。比起開車，他把待在車裡的時間運用在工作或打電話上更有價值。優步不僅每天為雅各節省下九十分鐘左右的時間，還能運用這段時間產出高品質的結果，進而提升了整體生活品質。他不再匆匆忙忙或遲到抵達目的地，也不再浪費時間找停車位，甚至上演停車場狂奔記。

當車子抵達目的地的大門，他只要從容地下車走進會場就好。

雅各的壓力值也比以前低很多。參與高風險會議的時候，他的思維比以往清晰、專注，心態和精神也更好。他能在會議中發揮影響力，領導力也更有效能。他很成功，總體來說，也更快樂了。

只要花費大約五十美元的優步車資，加上找司機也很容易，雅各就能在會議上發揮十倍影響力，對他來說，這產出的價值高達數萬，甚至數十萬美元。

雅各用九十分鐘的通勤時間來準備會議，增加會議效能，創造更大的機會。不過，他也不完全利用那段時間來準備會議，而是深入思考其他事情，比如構思新專案，或接觸潛在客戶和合作者。在騰出時間的同時，雅各也解放自己的思想。隨著思想開闊了，他能創造贏得更多財富的機會。

心理學有一個概念叫決策疲勞（decision fatigue），意思是一旦大腦權衡決策過多事情，人的能量和意志力就會耗盡。即使是很小的壓力源，比如找停車位或擔心開會遲到，也會讓大腦疲憊不堪。

把自己從各種任務中解放出來，不僅解放了時間，更重要的是解放自己的大腦，讓思緒漫遊到不同的地方。有了自由的思想，你可以開始有創意地擴展願景，尋找以前沒有考慮過的新機會，投資於教育、輔導或合作。

雅各把自己的大腦從開車所需要做的決策中解救出來，他不用再判斷交通號誌、停車標示等等，而是請司機來做這些決定。在司機做著交通決定的時候，雅各的思想可以集中在他想要思考的任何事情上。

那你呢？

此刻，你的大腦被當前正在思考的事卡住了。

如果騰不出時間，思想就會持續被禁錮。解放了時間，等於解放了思想。你的大腦自由之後，思想會上升到更高的層次，進而提升自信獲致更好的想法，並有時間和精力專注於提升自我和深造、精進技能和手藝。你也將擁有時間去創新、拓展願景或服務。

解放大腦遠遠不只解放想法這個好處，更重要的是你有精力去發揮、完成偉大的工作，因為舞台已經為你架設好了，不用你自己打造。所以，與其把時間花在自己做完所有的事，不如運用時間和自由的思想來發揮最佳的表現。你整個人會神清氣爽，做好萬全準備，有足夠的能量專注於你熱中效力的事，成為表現出色的「世界級」人士。然後，隨著你獲致成功，加諸在你身上的要求也會與日俱增，為了避免被大量需求淹沒、甚至困住，你也會需要更多人來幫忙。

高水準的表現和持續培養技能，都需要高度的專注力和心理學家所謂的「心流」，也就是純粹沉浸於你正在做的事。只不過，隨著人愈來愈成功，心流狀態也愈來愈難產生。世界上沒有屢試不爽的方法，為了在每個階段繼續進步與成長，需要有人來幫忙你處理那些隨著創建工作和影響力擴及更多人而日益複雜的問題。 書名：《成功者的互利方程式》

作者：丹．蘇利文、班傑明．哈迪 博士

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年2月16日

做過多的決定除了讓人遠離心流狀態，也會耗盡意志力，最終榨乾願景。找人來處理大部分的瑣事，你可以獲得空間。有了空間，你的願景才能擴大。有了更偉大的願景，生活品質和收入才會飆升，就像我們的朋友雅各一樣，他放棄了開車這件瑣事，隨之而來的是壓力驟降，注意力更集中，收入也增加了。你也可以，從投資「你需要的人」那一刻起。

你想要自由的思想還是禁錮的思想？

如果你只要做出「新增一名幫手」這項決策，而不必處理因考慮過多細節所造成的決策疲勞，你的生活將有什麼改變？你拖著不找幫手的時間愈長，你的想法會愈受限。

●本文摘自商業周刊出版之《成功者的互利方程式》