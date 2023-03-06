婦女節閃耀的「妳」，無論何時，都可以選擇妳想成為的樣子
文／琅琅悅讀
台灣是亞洲第一個具備家暴法和民事保護令的國家，但台灣目前性別平等了嗎？
厭女情結、年齡歧視、不敢發聲、在意批評⋯⋯當負面情緒成了難解日常，怎麼做，才能突破性別框架，探尋最美好強韌的自己？
正值「三八婦女節」之際，琅琅悅讀精選12本書單，內容涵蓋文學解讀、女性主義、性別暴力等多面向，讓大家從中看見自我、破解刻板印象及心理枷鎖！
●女性主義
📙第二性（唯一法文直譯經典中文全譯本，三冊典藏版）
你從未真正看過第二性？全世界都被英譯本誤導了60年！
「女人不是天生命定的，而是後天塑造出來的。」──西蒙‧德‧波娃
一九四九年，一部影響世界的經典哲學著作在巴黎出版。此時正值二戰後，女性在社會上依然受到許多有形與無形壓迫之際。作者用超過七十萬字的內容來綜論女性，其言論猶如一顆原子彈投入了西方世界，造成了極大的轟動與迴響，不僅帶起了六〇年代後的女權運動，也為二十世紀的女權奠定了基礎，而這就是西蒙‧德‧波娃的《第二性》。
📙性的正義：誰決定你的性癖好、性對象？絕非你的自由意志，而是階級、權力，還有A片調教。怎麼從這些桎梏中解放？
是誰決定你的性癖好、性對象？
本書作者阿米亞．斯里尼瓦桑，認為，「性」不只是一種行為，更是一種思維，
性與不性，並非出於個人意識，更沒有公平或同意這件事，而是由「性別、階級、種族與權力」決定，
而如何從這些桎梏中解放？
📙台灣婦女運動：爭取性別平等的漫漫長路
台灣是亞洲第一個具備家暴法和民事保護令的國家，但台灣，因此性別平等了嗎？
2019年性平處依據世界銀行統計數字，推估台灣性別平等居亞洲之冠。不過，現實生活中，我們卻很難說台灣已經兩性平權，不妨想想，職場上高階主管的男女比是否相近？社會觀感與期許是否已然跳脫性別框架？要向性別平等邁進，大概還有好一段距離要走。
📙不只是厭女：為什麼越「文明」的世界，厭女的力量越強大？拆解當今最精密的父權敘事
每個男人心中都藏著一名厭女者嗎？絕非如此。
厭女不是病態心理、不是人格問題，更非「男性專屬」，它是結構的打手、父權的機器，是一個強制女性不得踰越本分的執法機構──而９９％的人都深受其害，無論男女。
當性別平權看似達到前所未有的高度，厭女反撲才正要開始。厭女從不是個人問題，更不需要真正厭惡女性，真正的重點在於權力結構。
●性別暴力
📙房思琪的初戀樂園
令人心碎卻無能為力的真實故事。性、權力、升學主義──青澀的表皮、變態社會的日常，
如果這件事情正在發生，我們要怎麼假裝世界上沒有人以強暴小女孩為樂？
這是一部驚人而特別的小說，小說作者既具有高度敏銳的感受力、又是一個近距離目擊者，使這整件事像一個「倖存的標本」那樣地被保留下來。整本書反覆地、用極度貼近被侵害者的視角，直直逼視那種「別人奪去妳某個珍貴之物」的痛苦──且掠奪之人是以此為樂。
📙被隱形的女性：從各式數據看女性受到的不公對待，消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視
一本你我、企業、學界、醫界、政府，都該閱讀的重要著作！
對女性不友善的體制與設計多不勝數，有些甚至出人意料。且看英國得獎自由人權活動家佩雷茲一一道來，提出可行解方！
這個世界從辦公室空調到妳的子宮都有人要管，妳還不拿起這本書破解並回擊嗎？身為女人，妳的戰場就是身為女人這件事情，妳必須替自己上戰場。
📙燦爛千陽
能超越《追風箏的孩子》，只有胡賽尼的《燦爛千陽》—更多感動、更多省思，更一片倒的好評推薦。
以感人至深的力道，描繪了阿富汗女性在砲火、飢餓、暴虐與恐懼之下，如何絕望地忍受煎熬苦難，與命運搏鬥，以及她們如何憑藉著對家庭的愛，勇敢地犧牲自我，而最終，也是愛，或者說，是對愛的記憶，支撐倖存者勇敢活下去。
📙空心手帳（被譽為「日本版《82年生的金智英》」，第三十六屆太宰治獎得主）
不合理的雜務、性騷擾、只因身為「女人」而必須承擔瑣碎工作──受夠了這樣的職場，決定偽裝懷孕！
「即使其他人看不見，只是純屬個人虛構的東西也沒關係。如果能夠一直守護它，守護『守護它的自己』……或許就會變得稍微不一樣──」
女性在職場上所遭遇的不平等，應該怎麼解決？原來……只要「有孕在身」，就有話語權？！
●從文學找尋自己對性別的想像
📙紅線：我的性紀錄
我很清楚，我毫無保留寫下自身經歷的行為，即是抗爭。
「紅線」代表社會和我們自己為女性設下的枷鎖：將女人身體視為寶物、做愛會磨損的守貞教育、漠視女人慾望及高潮、強調支配與征服的性愛敘事、年老色衰就大幅貶值等父權社會下對女性的種種要求與質疑。
透過本書作者將種種因太私密而遭掩埋的故事公諸於世，從墮胎到第一次性行為、自慰、高潮、性工作、多邊戀，以及遭受約會暴力、性騷擾、性侵害等經驗，為了讓人們意識到禁錮自身的「紅線」，並給予自我掙脫束縛的勇氣，希望能替同樣在羞恥及恐懼中顫抖的女性發聲。
📙小婦人：全新譯本【完整版】
不論是選擇走入婚姻，還是擁抱事業與夢想，只要是妳喜歡的，那就是妳，別讓任何人有權來定義妳是誰。
現今最經典的女性成長小說，故事講述馬區家個性迥異的四姐妹，各自追尋自己所定義的幸福，教導讀者成為獨立自主女性的美德，如：善良、忠誠、無私、勇敢等，引領我們在未曾踏過的道路上成為自己故事的主角。
📙女二【臺北文學獎年金大獎獲獎作品】
悲劇發生的原因從來不是戲劇感興趣的部分，觀眾要看的是角色如何滿負傷痕繼續活著。
本書講述黃澄踏上演員之路的故事，從替身、新人，離家成為女人、女角，透過身分不斷的轉變，她在夢想與愛中尋找自我，帶著身上一系列的錯誤走走停停，學會彎折自己去承擔演藝戰場的殘酷與傷害，當成功來臨，她明白是因為持續失敗，才能抵達這裡，告訴讀者們失去，同時正在獲得，生命從來沒有真正的微不足道！
📙我有結婚病
生為女人，我不抱歉。
本書圍繞每個女人的人生，都是一場生存遊戲，包含罹患結婚病的三十世代女子、渴望掙脫「母親」標籤的人妻、為丈夫兒子模糊了自己的家庭主婦、只要小孩不要婚姻的文藝女青年、為愛孤注一擲的離家少女等婚姻議題。讓讀者感同身受那些女性赤手空拳，與與社會框架相搏，用婚姻、戀愛、身體、家庭與性別，切割出九篇尖銳、刺痛至共感的情景，九種挑戰既定人生的奮力呼喊。
#38國際婦女節快樂！
這個世界對女人的雜音太多，1分鐘快速閱讀12本精選婦女節書單，找回那個自信閃耀的「妳」！
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