不是每件事都得這麼累，三方法讓你《努力，但不費力》

文／葛瑞格．麥基昂 Greg McKeown

讓我來說說派屈克．麥金尼斯（Patrick McGinnis）的故事。

該做的事他全做足了，人生勝利組的條件全部達標：喬治城大學（Georgetown University）畢業，哈佛商學院深造，進入頂尖金融與保險公司擔任要職。

他每天超時工作，每週工時長達80小時，即使假日和休假也在忙工作的事。老闆還沒走，他絕不會先下班，有時候你會覺得他從來沒離開過辦公室。

他頻繁出差，已成為達美航空最高等級的飛行常客，級數高得連名稱都沒有。他在正職以外，又橫跨三大洲兼任四家公司的董事。有一次，他抱病開董事會，會議上去洗手間吐了三次，回到會議室的時候，同事說他臉色慘白，但他還是硬撐下去。

他從小就被教導，一生之計在於勤，這種想法來自新英格蘭人的傳統觀念：從工作倫理就可以看出一個人的品格。而一向表現超前的他，把這個觀念發揮到極致，他不只認為不眠不休地工作會使人成功，他以為這種表現本身就代表成功──不需要加班到很晚的人，其職務肯定無足輕重。

他以為那些沒日沒夜工作的日子到頭來會有回報。直到某天，他一覺醒來，發現公司破產了。那年是2008年，他任職的公司是美國國際集團（AIG）。他手上的股票跌了97%。那些在辦公室裡熬的夜，那些飛往歐洲、南美和中國的紅眼航班，那些錯過的生日和慶祝聚會，竟全是徒勞。

金融海嘯爆發後的幾個月裡，麥金尼斯完全沒辦法下床，夜裡開始盜汗，視力變得模糊不清，內心也如墮五里霧中。那幾個月，他始終看不清周遭的事物，跌跌撞撞，迷失了方向。

他因為壓力太大而病倒了，醫生幫他做了一些檢查。他感覺自己就像喬治．歐威爾（George Orwell）筆下《動物農莊》（Animal Farm）裡那頭下場悲慘的馱馬「拳擊手」，拳擊手是農莊裡最賣力的動物，不管碰到什麼難題、遭遇什麼挫折，牠的回應一概是「我會更努力」，結果就一直努力到過勞倒下，然後被送進屠馬場。

看完醫生搭計程車回家的路上，他這麼告訴自己：「這次如果大難不死，我一定要做出改變。」套用麥金尼斯自己的說法，他在心中「跟上帝討價還價」。

麥金尼斯說：「我解決所有問題的方式，就是花更多時間、再努力一點。」但突然之間，他發現，「再努力一點的邊際報酬竟然是負的。」

那麼，他該怎麼做呢？有三個選擇：一是繼續努力工作，但下場很有可能是過勞死；二是降低目標，放棄理想；三是以輕鬆一點的方式來達到一心嚮往的成就。

他選擇第三種方式。

他辭去AIG的全職工作，但以顧問身分繼續留在公司。他不再一星期工作80小時，而是每天五點下班，週末假日也不再發電子郵件。

他不再把睡覺當成必要之惡，並開始散步、慢跑和注意飲食。他瘦了11公斤，開始懂得享受生活，甚至重新愛上工作。

差不多在這時候，他受朋友啟發，開始投資新創公司。投入的錢不多，這裡一點、那裡一點，卻因此開啟了他這方面的興趣。

他投資了幾家公司，投資組合的報酬率達到25倍。即使碰到經濟不景氣，他也不擔心自己的財務狀況，因為他不再只有單一的收入來源。

他賺的錢比以前多，投入工作的時間卻只有以前的一半，而且工作內容帶給他更大的滿足感，又比較不影響私人生活。他說：「甚至不覺得是在工作。」

經此一役，他學到了教訓：當你已經沒辦法再多努力一點，就是時候另覓出路了。

各位讀者，你呢？你是否曾有過以下這些感覺：

◆你已經加快腳步，目標卻始終遙不可及？

◆你想做出更大的貢獻，卻已經沒有精力？

◆你感到筋疲力竭，快要不行了？

◆為什麼每件事做起來都比原本的預期費力得多？

以上如果有任何一項答「是」，或者以上皆是，這本書就是為你而寫的。

有這些感覺的人通常都很專注、自律，對工作全心投入，積極進取。只不過，他們真的累壞了。

不費力的方法

生活有起有落，每件事都有一定的節奏，努力進取有時，調養生息有時。然而現代人常常是無休無止地努力再努力，沒有節奏，只有消耗。

我們生活在一個遍地機會的時代，但現代生活有時就像在高海拔地區健行，讓人腦袋如有一團迷霧，腳下也虛浮不定，稀薄的空氣使人每前進一步都感到分外吃力。也許是對未來有揮之不去的恐懼和不安，也許是孤單寂寞覺得冷，也許是財務壓力或經濟困難，也許是日復一日被各式各樣的責任和壓力壓得喘不過氣來。不論是哪一種情況，總之我們常常事倍功半。

人生好難，太艱難了。有各式各樣的難，從複雜到沉重，從悲哀到疲憊。承受各種失望很難，有各種帳單要繳很難，感情不睦很難，養育小孩很難，痛失所愛很難。人生還有那麼一些時期，連每天過日子都很難。

如果妄想靠一本書來排解這所有的艱難，那就太異想天開了。我寫這本書不是要告訴你，人生這些擔子沒什麼大不了，而是要幫你減輕負擔。這本書也許不會讓天下的難事全變得好應付、容易擔，但我相信讀完之後，許多難事就會變得沒那麼難。

面對人生的重大難關，感到難以承受、身心俱疲，是正常的；面對日常生活中的煩心瑣事，感到難以承受、身心俱疲，同樣很正常。每個人都有這種時候，而且似乎愈來愈多人有這種感受，這種感受也愈來愈頻繁出現。

奇怪的是，面對這種過勞倦怠感，有些人的反應竟是誓言更努力、加更多的班。我們的文化也是幫凶，把過勞吹捧成自我價值和成就的體現，背後隱含的訊息就是：你只要不是一直處於疲勞狀態，就是做得還不夠，只有流血流汗、把自己榨乾的人才會成功，不斷擠出更多東西不知何時成了大家的目標。

別把過勞倦怠當成榮譽勳章

付出努力確實可以換來更好的成果，但這個等式到了某個臨界點就會開始失效，畢竟我們可以付出的時間和精力就這麼多。隨著精力消耗得愈來愈多，努力的回報愈來愈少，變成惡性循環，直到我們筋疲力竭、倦怠不已，卻還是達不到想要的成果。你應該能懂這種感覺，也許此刻你正承受著這種煎熬。

那麼，如果我們反其道而行呢？如果我們不再把自己逼到極限（甚至遠遠超過極限），而是找一條輕鬆的路來走呢？

你一定能體會那種全心投入工作，但已累得快倒下的感覺。你已經卯足全力，卻還是自覺做得不夠。重要的事情多到怎麼也處理不完，想付出更多卻再也擠不出時間。好些重要任務確實取得了進展，但你已經累得無法從中感受到任何喜悅。

對於像你這樣盡心盡力的人，我要說：其實還有另一種做事方法。

不是每件事都得這麼累。在往上爬的過程中，不見得就要長期忍受疲勞。想貢獻一己之力，不是非得賠上自己的身心健康不可。

當手上重要的事已經超出你所能負荷，你可以選擇割捨，或是找輕鬆的方法來做。

《少，但是更好》是關於做對的事；《努力，但不費力》要談的則是，用對的方法來做對的事。

◆重新喚起你的不費力狀態。

◆告訴你如何以不費力的行動來做事。

◆談如何不費吹灰之力獲得好成果。

每一部的方法，都是建立在前一部的基礎上。

想像NBA球員正在準備投定點罰球。

書名：《努力，但不費力》 作者：葛瑞格．麥基昂 出版社：天下文化 出版日期：2021年12月29日

首先，球員進入「罰球區」，找到罰球線上的「中心點」，再運幾下球──這些都是幫助球員集中精神、進入狀況的儀式。你彷彿看得出來，球員正在掃除腦子裡的雜念，放下心中所有的情緒，把周圍人群的嘈雜聲過濾掉。這就是我所謂的不費力狀態。

接著，球員微微曲膝，手肘彎曲成直角，然後「抬、彈、射」。球員早已將這些動作練得精準流暢，深深烙印在肌肉記憶裡，因此能做到不假思索、無為而為，動作有如行雲流水，這就是不費力的行動。

最後，球在半空中劃出一道弧線，發出過癮的「咻」一聲進入籃框，這是投罰球完美執行的聲音。球員絕不是僥倖命中，他們可以一投再投，球還是會進入籃框，這就是不費吹灰之力獲得好成果的感覺。

●本文摘選自天下文化出版之《努力，但不費力》，未經同意禁止轉載。