克里姆林宮的餐桌：普丁的「廚師爺爺」是政治宣傳？獨裁者如何用食物操弄人心

文／維特多．沙博爾夫斯基

療養院的廚師

1.

要是有什麼事不合他心意，他就圍裙摔地上走人。碰到那種情況，這家在一次大戰前聖彼得堡賣價數一數二高的阿斯托利亞餐廳，就會陷入一片慌亂。比較貴的酒類都鎖在小櫃子裡，而鑰匙都是由這位資深廚師斯皮里東．普丁保管。如果老普丁不在，就沒有亞美尼亞的白蘭地，也就沒有法國的葡萄酒。

至少這事在家族裡是這麼流傳的。

雖然老普丁退休後只會住在一間不大的公寓裡，靠著釣魚和數不清的煙來安定情緒，這暴躁性格就這麼跟他一輩子。

老普丁的孫子的弗拉迪米爾．普丁，這輩子跟爺爺也就見面過那麼幾次，可是他記得爺爺是業界裡的翹楚。家族裡另外還傳著這麼一個故事，說沙皇時期的某一天，拉斯普欽到阿斯托利亞餐廳用午餐。老普丁給拉斯普欽煮了什麼呢？也許是阿斯托利亞的哪道招牌菜？切絲雞肉？小羊排？還是用塔塔醬料理，表面塗一層了魚子醬的白梭吻鱸「老鷹」？

詳情已經沒人記得。

家族裡的說法是，東西好吃到讓拉斯普欽那宮廷騙子在用完餐後，命人把廚師召來，而廚師來了之後，拉斯普欽就賞了他一枚金幣。普丁家的長輩信誓旦旦，說不久前家族紀念品裡還留有那枚金幣，也還有人記得那金幣的故事。可後來就發生了兩次世界大戰，又經過了史達林時期、政治解凍時期跟經濟改革時期，那枚金幣就在這些歷史大事件中失傳了。

據說，沒有人記得斯皮里東．普丁是用什麼方法，進入沙皇之城聖彼得堡的頂尖餐廳工作。有人說他很窮，是特維爾郊外一座叫波米諾夫的小村子出身。他到處找工作，從十二歲開始就在各個餐廳打工。大家很快發現他有一雙巧手，所以廚師紛紛開始讓他接觸行內的事。他在還不到三十歲時就成了地位尊貴的主廚。

不過也有人說普丁是廚師世家，而斯皮里東的手藝是跟親戚學的。

沙皇的黃金時代隨著第一次世界大戰開打而結束，斯皮里東也從廚房直接落到了前線。他的孫子弗拉迪米爾．普丁在許多年後，與美國導演奧利佛．史東進行深度訪談時提到，爺爺先是從戰壕裡朝一名奧地利士兵開槍，擊中後卻馬上帶藥箱跑去給對方包紮，救了對方的性命。「他當時如果不開槍，那個奧地利人就會殺了他。」普丁說。

斯皮里東得保護自己，但他不想殺人。

顯然，這位老爺爺和他孫子（也就是俄羅斯總統弗拉迪米爾．普丁）竟是驚人地相似——普丁在動武的時候，想必也都只是為了自保。

如果你相信這種政治宣傳的話。

2.

關於廚師老普丁的事，俄羅斯人是從某次訪談中才得知的。在那之前沒多久，因飲酒過度而被俄羅斯人罵得體無完膚的葉爾欽，才冷不防地將廚師老普丁的孫子弗拉迪米爾．普丁提拔為自己的後繼者。選前熱度延燒，不久後大家就會發現這位有著KGB背景，年輕又充滿活力的柔道高手，將會取代葉爾欽坐上總統大位。一場他只能贏不能輸的選舉即將到來。

普丁出版了一本書，書名就叫《第一人稱》。書中他跟三名俄國記者的訪談，希望能藉此拉近俄羅斯人（以及全世界）跟自己這位無名政客的距離。普丁在書中講述自己的家庭，講述KGB的職涯，講述在東德的歲月，講述他的妻子，甚至是悄悄讓他受洗的奶奶。

當然還有他爺爺。

「他的廚藝一定很不錯，因為他在一次大戰後受邀去莫斯科郊外的高爾基工作，而那是列寧和他整個烏里揚諾夫家族居住的地方。列寧死後，我爺爺被調去史達林的一座別墅，在那邊做了很久的廚師。」當時還只是俄羅斯總統候選人的弗拉迪米爾．普丁說。

「他沒有成為清洗對象？」幾位記者提問。

「沒有。不知道為什麼，他們放他一條生路。」普丁回應。「長期侍奉史達林的人，沒幾個能全身而退，但我爺爺就是其中之一。他挺過史達林時代，退休後去了莫斯科黨委會位在伊林斯科耶的療養院，繼續當廚師。」

從那時候起，這名俄國總統的每一本傳記幾乎都會提到他爺爺是列寧和史達林的廚師。

書名：《克里姆林宮的餐桌》 作者：維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski） 出版社：衛城出版／讀書共和國 出版日期：2023年2月1日

3.

俄國總統的伯父，也就是如今已不在人世的亞歷山大．普丁，則是普丁家在列寧格勒圍城期間倖存的其中一人，他在每次訪談中都強調父親是個謙遜的人，同時也是一名出色的廚師。「他在烹飪技藝蓬勃發展的沙皇時期就開始學手藝。他特別喜歡煮肉類和魚類料理，不過沒有自己的招牌菜。」亞歷山大．普丁在《共青團真理報》的採訪中說。「大家每次都對他很滿意，一直到七十二歲的年紀，都還有人找他去宴會做菜。國家實行配給制度的時候，父親非常生氣，說他身為一個廚師，應該由他自己來決定什麼東西要加多少，又得在什麼時候加！」

亞歷山大還說：「父親是個非常有紀律的人，就連在食物短缺的時候，也沒有從工作裡帶任何東西回家，就連一小塊三明治都沒有。他的生活過得很簡樸，家裡只有兩個小小的房間。他固定領的退休金只有一百二十盧布，他也沒有提出任何額外的要求。他獨一無二，現在已很少有像他這樣的人了。」

據說斯皮里東．普丁並不重視自己身為廚師的工作，認為那工作吃力不討好，很後悔自己沒去當工程師或建築師。他不想自己的孩子或孫子也走上他這條路。

這差不多就是世人普遍對他的瞭解，但我想知道更多。

我去造訪高爾基列寧斯克的時候，跟幾個導遊和當地經理問過斯皮里東．普丁的事，結果大家全都打起哈哈。

「我們還在找檔案。」主任技巧性地迴避。

「我記得給列寧煮飯的好像是舒拉．沃羅比奧娃。」我不打算退讓。

「既然總統說他祖父在這邊工作過，那就是在這邊工作過。」主任回答。「我很確定我們很快就會找到相關檔案了。」

我跟聖彼得堡阿斯托利亞餐廳的經理閒聊過，他可是有多年經驗的傳奇人物，結果對方很直白地跟我說他從沒聽過總統祖父在這工作的事。後來為了以防萬一，他請我不要公開他的姓名。我越是想尋找有關斯皮里東．普丁的資訊，就越是找不到；越是想透過哪份文件或檔案確認他的生平，或至少跟哪個認識他本人的對象聊聊，就越是碰到阻礙。

最後我終於明白自己不會找到任何證據，足以證明斯皮里東．普丁在阿斯托利亞餐廳工作過，或是拉斯普欽送過他一枚金幣。

這是為什麼呢？

因為這些證據根本就不存在。就像斯皮里東．普丁曾為列寧或史達林做過飯的事一樣，同樣沒有任何證據。斯皮里東．普丁這輩子都在療養院煮飯，其中也包括共產黨員去的那間，如此而已。當然，那黨員當中可能有列寧的後繼者赫魯雪夫或莫洛托夫，因為普丁的伯父亞歷山大在訪談中就是這麼說的。也許斯皮里東有一兩次被人請去宴會料理，而史達林剛好就是那場宴會的客人。也許斯皮里東甚至曾在史達林的那間別墅裡工作過一段時間？也許他是克里姆林宮在大型宴會時請去幫忙的廚師？又或者他是去那邊幫哪個人代班？

這些我們都已無從得知。不過有一件事我很確定：他生平裡有一半事蹟都是憑空捏造，真實的故事中摻混著全然的杜撰。

透過廚房的門，我們可以發現斯皮里東．普丁的生平正是俄羅斯政治宣傳手法的最佳例證。他的故事到底是真是假並不重要，重要的是人們相信他的故事。受拉斯普欽稱讚的爺爺，後來又為列寧與史達林煮飯的爺爺，對普丁來說是選前非常好的宣傳切入點，因為他可以將自己的生平與即使充滿邪惡，卻能喚起俄羅斯人情感的時代相連。

「既然蘇聯時期的領袖都信任我的爺爺，那麼你們也可以信任我。」這似乎是普丁的言下之意。

而這話也的確成真，俄羅斯人真的信任他。

4.

普丁一旦獲得權力，便再也沒有放手。他在克里姆林宮獨攬大權已經有三十個年頭，那麼他吃的都是什麼呢？克里姆林宮有時會公開他跟其他國家領袖會晤時的菜單。二○一九年十二月，普丁在雅爾達與白俄羅斯總統盧卡申科見面，當時擺上桌的是南瓜沙拉配柳橙和起司、魷魚排配紅蘿蔔泥、豌豆湯，還有紅鯔，也就是一種魚，配朝鮮薊和藜麥。主菜是小牛排搭烤韭蔥，而甜點則是橘子雪酪和草莓塔。

我從維克特．別瓦耶夫那邊知道，國家領袖常常不會吃桌上擺的菜餚，要等到正式會面結束後才會真的用餐。那麼普丁在沒人看的時候都吃些什麼呢？別瓦耶夫只跟我透露他非常喜歡冰淇淋，每道上他餐桌的甜點裡都至少會配上一球。

也許是多虧了他祖父的關係，普丁對廚師的態度其實都很溫暖，其中就有個在聖彼得堡開餐廳開了很多年的葉夫根尼．普里戈金，現在是他交付「特殊任務」的對象。FBI因為這人干涉了二○一六年川普勝出的那場美國總統大選而找他多年。

普丁在雅爾達會晤中送給盧卡申科茶炊和茶葉，後者則回送他一籃食物：五花肉、芥末辣根醬、糖漬蔓越莓、起司、產自格羅德諾的巴斯圖瑪（風乾牛肉），還有小里肌肉。俄羅斯記者譏諷這白俄羅斯人的禮物越送越好，上次他帶的是幾袋白俄羅斯集體農場生產的馬鈴薯。

幾個月後，白俄羅斯展開大規模抗議行動。幾十萬人站出來反對已經掌政超過四分之一世紀的盧卡申科。然而普丁肯定是覺得白俄羅斯的佳餚很美味，才會一路為那留著小鬍子、頭髮旁梳以掩蓋禿頭的白俄羅斯獨裁者撐腰。這位俄羅斯總統曾經說過，只有沒心肝的人才會樂見蘇聯解體，但也只有沒大腦的人才會想要蘇聯重返。儘管他說過這樣的話，俄羅斯卻正是在他的領導之下實行重建蘇聯帝國的政策。普丁雖然吃的簡單，對掌握區域和全球的權力卻有很大的胃口。俄羅斯攻擊喬治亞，攪局中東，試圖（而且卓有成效）影響美國及歐盟國家的選舉。

最能清楚展現俄羅斯政策的例子，莫過於二○一四年俄國入侵烏克蘭、奪取克里米亞一事。普丁就此展現了他未達目的不擇手段的決心。

●本文摘自衛城出版／讀書共和國出版之《克里姆林宮的餐桌》。