情人節讀「情詩」 字字含情句句蜜意

問：如何不動聲色地誇一個人？答：你的名字，是我見過最短的情詩。

西洋情人節到了，不管有沒有在戀愛，也不妨礙我們感受和欣賞愛情。愛情是人類永恆的話題，在小說、詩歌、音樂、戲劇、繪畫等各種藝術作品中成為光點。如今，戀愛對我們來說好像變成一件困難的事，自己談戀愛不如磕cp，看甜文、爽劇。你想學著對愛人說情話嗎？用詩是最合適不過的，跟著琅琅悅讀一起讀幾首「情詩」。知道五句你就很浪漫了！

書名：有你的日子永遠晴朗》出版社：麥田出版作者：手寫，才看見溫度 | 阿丁 〈記得帶傘〉 總是叮嚀你要記得帶傘

卻又希望你忘記。

為了與你共撐一把傘的這個時刻

我日日都帶著傘。

或陰雨或艷陽

我都期待那一刻剛好在你身邊。 〈無傷大雅的謊言〉 無傷大雅的謊言有很多：

「我不傷心」、「我沒哭」、「我不想你」。 〈你是值得珍惜的人〉 「你是值得珍惜的人。」

我一次又一次對你說

希望有一天，你能珍惜我 ──手寫，才看見溫度 | 阿丁

書名：《風過松濤與麥浪：台港愛情詩精粹》出版社：釀出版主編：秀實、葉莎 〈我想豢養一頭小猪〉 我想豢養一頭小猪，優雅的品種

開始時牠不胖，喜歡整潔，並在房內

東跑西跳作出煩擾的聲音和動作

我不忍責罵牠，我疼牠給牠無數的吻

或許牠是共產黨員，或許不是

我餵飼牠以最好的時光，牠會逐漸長胖 ──秀實 〈五月，害羞的城池〉 眼前這漂浮性水生植物

已佔據整個池面，灼灼其華

你的眼瞳也有紫色花影

飄近，在水一涯

愛情屬於哪個水域

屬於有性，還是無性

怎肆意繁衍

在五月害羞的城池 ──葉莎

書名：《愛的24則運算》出版社：聯合文學作者：林婉瑜 〈十年〉 十年以後

在路上和你錯身而過

想喊住你

但喊住以後該說什麼 十年以後

你走過並沒有看到我

想問你

這麼長的時間你都做了什麼

有幾片雲經過

幾盞路燈閃爍

有幾個路人置身事外

我花了三秒鐘

決定繼續往前走

走十年的路

才從你身邊

離開一點點

用十年時間

才把你的愛

忘記一些 曾經做我最愛的人

你是否覺得榮耀光彩

這是一場無論如何都會結束的愛情

你是那種無論如何都應該跟你愛一場的人

〈更新〉 天氣晴朗時

見個面吧

我心裡儲存的

有關你的影像檔

已經舊了 需要更新

要取得

你的最新畫面 ──林婉瑜

詩的魅力在於易讀，含情，有趣。它可以讓我們在平俗的世界中開創另一個我們愛的世界！我們畢生，都在尋求幸福的道路上。琅琅悅讀願你有情人終成眷屬，願你在塵世獲得幸福。

●本文摘自麥田出版《有你的日子永遠晴朗》；釀出版《風過松濤與麥浪：台港愛情詩精粹》；聯合文學《愛的24則運算》。