別因他說會養你就嫁給他！前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬給兒女的婚姻忠告

文∕蜜雪兒‧歐巴馬

時常有人向我尋求人際關係方面的建議。他們注意到，在他們看過的我和巴拉克的一些合照裡—我們總是開懷暢笑，或是彼此凝視對方、顯得對於兩人在一起感到心滿意足—他們推斷我們很享受相伴的樂趣。他們詢問，我們是如何維繫迄今已屆三十年的婚姻並且保持幸福。我想說，是的，確實是這樣，有時我們也對此感到意外！我真的不是在開玩笑。當然，我們有自己的一些問題，但是我愛這個男人，他至今也依然愛我，而且看來會永遠愛我。

我們的愛並不完美，然而我們情真意切，並且矢志不渝。在許多方面，我的丈夫和我是迥然有別的人。他是喜愛孤獨的夜貓子。我是早鳥，愛好滿室賓客。在我看來，他花了過多時間打高爾夫球。而依他所見，我看了太多通俗電視節目。但是我們之間存有彼此確信無疑的愛意，我們單純地確知對方無論如何都會留下來。我認為人們從我們的合照感受到的是：即使我們已共同生活半輩子、儘管我們以各種方式惹惱對方、縱然我們有各方面的差異，我們都沒有離開對方，並且因此感受到小小的勝利。我們依然在這裡。我們留在彼此身旁。

在成年生活裡，我曾經住過許多地方，然而對我來說，我只曾有過一個真正的家。我的親人組成了這個家。巴拉克就是我的家。

我們的夥伴關係是我們共同創造出來的成果。我們每日存在於這個關係之中、竭盡所能來增進它，有時則在各自忙著關切其他事情時，任由它延續「現狀」。我們的婚姻是我們的出發點，也是歸宿，在此我們能夠各自全然地、舒適地、時常惱人地做自己。我們已習於接受，共同居住的領域、彼此之間的能量和情緒不須總是整潔且有條有理，或符合我們其中一人或兩人確切想要的那個樣子。然而，明明白白而且令人安心的事實是，我們的關係經得起考驗。對於我們來說，它已變得穩若磐石、確定無疑，而這似乎是世上難得一見的事情。

我收到民眾透過社群媒體、信件和電郵提出諸多問題，這些提問主要圍繞著各種關係的確定性前提—我們應有多大程度的把握、可以搖擺不定到哪種程度。我如何知道自己找到了合適的、值得託付的伴侶？偶爾討厭我的伴侶是不得體的事嗎？當我的父母立下了不好的榜樣，我如何能夠好好付出愛？當我面臨衝突、惱怒、苦難、挑戰時，會發生什麼事？

有些人告訴我，他們正認真考慮結婚、相信婚姻將能化解彼此的關係中一些特定問題。某些人指出，他們正慎重思量生兒育女，認為這能夠修補他們的婚姻裂痕。有時也有人說，他們正嚴肅地考慮離婚、想知道應當維護還是捨棄已經陷入困境的令人不悅的關係。還有一些人表示，他們認為婚姻大體上是無趣、父權制的、過時的傳統。也有年輕人擔心在親密關係上犯錯或是已經犯下錯誤，並且正在思忖自己該怎麼做。

一位名叫蕾西（Lexi）的年輕女性不久前從阿拉巴馬州寫信向我傾訴說，「嘿，蜜雪兒女士，在跟男孩的關係上，我面臨了許多問題……」

老實說，對於這類問題，我實際上沒有答案或是解方可提供給任何人來應對個別的挑戰。我唯一知道的有關愛的故事，是我日常生活於其中的這個故事。你通往關係確定性之道—如果這是你尋求之事的話—將與我的道路大相逕庭，就如同你關於家的概念，以及誰和你共同屬於這個家，始終是你個人獨一無二的想法。

我們多數人只能慢慢想清楚自己在親密關係中需要什麼，以及我們能夠給予對方什麼。我們實踐，我們領悟，我們搞砸。有時我們取得的工具對於我們並沒有實際的用途。許多人在建立關係初期做了一些未必正確的投資。比如說，我們可能認為有必要而買了一堆牛排刀。

我們可能太沉迷、思慮過多，並且把精力用在不對的地方。有時我們會聽從糟糕的建議，或是忽略良好的建言。我們於受傷時退縮不前。我們在害怕時披上鎧甲。我們可能在被激怒時攻擊對方，或者在感到羞愧時低頭。你也可能像許多人那樣認定，即使沒有任何伴侶也十分快樂而且過得很充實。如果是這樣，我希望你將為此稱慶—我期許這是一個全然正確而且成功的人生抉擇。也有不少人將不知不覺地仿效原生家庭的關係—童年時期認知的家的版本—這當然可能會有美好或是極糟的、或是介於兩者之間的結果。我認為，真實且持久的愛多半發生於中間地帶。我們都尋找著這個問題的答案：我們是什麼樣的人？又想成為什麼樣的人？

別為了伴侶改變你的本質

我很早就領悟到，伴侶不能解決你的種種問題，或是滿足你的諸多需求。每個人都有自己的存在方式；你不能迫使他人變成他們不想成為的人，或是他們從未想要仿效的那種人。我想要的伴侶是依循自己的價值觀、不受我的愛支配的人。我企求的是真誠且忠實的夥伴，因為他會珍視真誠與忠實。

如今我囑咐兩個女兒：不要因為某人可以養家活口、照顧妳、成為妳的小孩的家長，或是解決妳的問題，就和對方共組家庭。依據我的閱歷，這樣很難獲得良好的結果。妳的目標應是找到一位與妳一同奮鬥的人，而不是在方方面面、用一切方式為妳打拚的人。如果某人只想要扮演一種角色，並且宣稱「我負責賺錢，所以別期望我為小孩換尿布」，那麼我建議妳快逃吧。我還告訴女兒們，一對成功的伴侶就像是一支所向無敵的籃球隊，只不過它是由靈活的、具備種種充分發展的通用技能的兩個個人組成。他們除了要知道如何射籃，還要懂得怎麼運球、傳球和防守。

這並非意味著雙方沒有必須相輔相成的差異或弱點，而是表示兩人理當同心協力、面面俱到，並應時時隨機應變。夥伴關係實際上不會改變你的本質，縱使它激發你去迎合對方的需求。就像巴拉克在與我相遇三十年後並無太多轉變，而我也沒有多大變化。我依然是當年首次和他握手時那個理智且努力奮鬥的人，他也仍是全方位思考、充滿書卷氣的樂觀派。 書名：《我們身上有光》

作者：蜜雪兒・歐巴馬

出版社：商業周刊

出版時間：2023年1月5日

改變的是我們兩人之間的中間地帶，那裡有著我們為了親近對方而做出的無數微小調適、妥協和犧牲，那是經歷了數十年的鍛鍊和考驗的、我們兩人共同能量的混合體。我們隨著歲月流逝，使初識那天兩人微妙的心動、相互握手和開始交談時在彼此心中埋下的好奇種子，發展並茁壯成為堅定不移的關係。我們之間仍在進行的對話，以及我們共同生活的家，都是持續不斷的奇蹟。我們都依然如故，只是如今雙方有了真正透徹的相互了解。

我始終努力使人越過巴拉克和我流光溢彩的生活面向，以便進一步看清我們的真實人生樣貌。

●本文摘自商業周刊出版之《我們身上有光》