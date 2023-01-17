年後轉職好緊張？下屬溝通有困難？2023職場生存大全，讓你工作一帆風順！
文∕琅琅悅讀
新的一年即將到來，琅琅悅讀在此預祝各位讀者新年快樂！
根據試算，假如一個人從23歲開始工作，65歲退休，一生大概會有9.3年是紮實地花在工作上，這甚至還不包括通勤與加班的時間！
既然無法改變必須工作的命運（？）我們只能期許自己的工作能快樂一點，因此，琅琅悅讀為各位讀者獻上2023職場生存教戰守則，希望新的一年，大家能工作愉快！
一、年後轉職
過年後即將迎來一波轉職風潮，肯定有很多人是既期待又怕受傷害吧！
「會不會到了一間更差的公司？」「試用期碰到連假，公司說不支薪是合法的嗎？」「怎麼快速融入新環境呢？」
轉職是非常痛苦的事情，但如果成功了，你會看到另一片燦爛風景！
無論你是完全的社會新鮮人，或是剛轉職的半菜鳥，以下是我們為你準備的轉職注意事項，新工作加油，你是最棒的！
👉跟對老闆比入對行更重要？前台積電主管：他的這3句口頭禪，讓我成為好的專案經理
👉你有正確回答問題的能力嗎？甚麼是21世紀最有價值的職場基本功？
二、職場技能不藏私
上班族辛苦地工作一整年，最關心的大事絕對非「年終獎金」莫屬！
金錢永遠不嫌多，想讓明年的戶頭數字增加，勢必得提升自己的工作能力與技能，例如：在會議上簡潔地表達重點，跟同事間良性溝通，培養解決問題的思考力，以及克服拖延症，提升工作效率等。
今年工作新目標就透過下列文章，習得並實踐這些關鍵知識吧！
👉「你有好點子，那又怎麼樣？」主管沒時間看你的40頁PPT，請講重點
三、職場管理
《蜘蛛人》裡有一句經典台詞：「力量越強，責任越大！」
每年年末就是職位大洗牌的時刻！有些人獲得了升職，更多的事務也接踵而來
第一次要帶領下屬、一個部門、甚至是一間公司，一定會有許多棘手的情況發生！像是怎麼在不傷感情的情況下給予回饋、或是怎麼處理逾越職責的下屬？
當你不知道該怎麼辦時，歡迎參考下面文章服用！如果我們幫到你了，升官加爵請勿忘琅琅的小編們！(๑•̀ㅂ•́)و✧
👉部屬越級上報，怎麼辦？ 聯強國際集團杜書伍曝一方法有效掌控全局！
👉別再抱怨職場只充滿鬥爭和傷害？ 想讓工作更美好「這個」是關鍵！
👉怎麼給回饋才有效？哈佛商業評論高人氣作者教你有效溝通五關鍵！
四、國外職場文化大考察
你知道嗎？
在南韓，準時下班是八年級生最重視的事，歐洲的一些國家，已經開始實行了做四休三的工作制度，而當台灣新聞還在報導清潔工阿姨被「假承攬，真雇傭」時，瑞典的工友阿伯因為工會可以理直氣壯地向老闆反映心聲！
下列是我們精選幾篇國外職場文化經典書摘，讓你發現別人之所以歲月靜好，是因為有你負重前行（？
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