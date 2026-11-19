Readmoo 讀墨電子書今（18）日公布「2026 讀墨年度華文 大獎」文學 類、非文學類十大人氣作家，以及首屆有聲書 類前三名。依讀者票數選出的「讀者票選最愛作家」，文學類由國際布克獎得主楊双子 拿下，這也是她第一次登上華文大獎十大；非文學類則由《台灣有事，世界有事》作者王立、沈伯洋共同獲得。文學類有多位新面孔登榜，包括哈哈台主持人洪倪、台語詩人温若喬與 BL 漫畫家每日青菜；非文學類則以國際局勢、台灣歷史 與心理勵志主題最受讀者關注。今年超過 6,000 位讀者參與投票，投出逾 13 萬張選票，兩者皆是歷屆新高。三類首獎將於 12 月 19 日頒獎典禮最終揭曉。

洪倪首度上榜，散文、台語詩、BL 漫畫同登十大

熱門小說

哈哈台主持人洪倪以首部散文集《賣瓜的人》打進十大；劉梓潔睽違 12 年的短篇小說集《再生》，剛拿下 2026 臺灣文學獎金典獎年度大獎，在讀墨也叫好又叫座。温若喬的首部詩集《日花閃爍》收錄一百首從台語詞彙發想的詩，有聲書版也登上有聲書類前三，是今年唯一跨兩類得獎的作家。每日青菜的 BL 漫畫《Day Off ABO》、ami亞海寫流氓兄弟開早餐店的《黑美早餐店‧一》，以及朱宥勳的《你好我吃一點》，也都是首度登榜。

（圖說：2026 讀墨年度華文大獎文學類 TOP 10 得獎名單）

楊双子以《花開時節（全新修訂版）》與《綺譚花物語．漫畫新裝版》上榜。謝東霖的《妖怪五星好評2》是系列完結篇，他也連續三年名列十大。另外，臥斧以《飛行艇》回歸，去年首獎得主光風則帶著《眾神之島3》挑戰衛冕。

國際局勢與台灣歷史受關注，職涯與產業也同樣重要

王立、沈伯洋以《台灣有事，世界有事》從美中競逐、俄烏戰爭談台灣處境，拿下非文學類讀者最愛作家。經濟學者劉玉皙的《地緣風險理財課》談台海情境下的資產配置，歷史學者周婉窈的《轉型正義之路》則回顧白色恐怖歷史。

（圖說：2026 讀墨年度華文大獎非文學類 TOP 10 得獎名單）

今年上榜的心理勵志書，多半談如何放下他人的期待，包括周慕姿《高功能倖存者》、鐘穎《活出你的本來面目》，以及老楊的貓頭鷹《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事》。李惠貞《成為自由人》、陳雨汝與陳夏民《做書的人2》、瓦基（莊勝翔）《情境智慧》、安吉 Angie Wang《臺灣製造》，則從出版、職場與轉職經驗，寫各自的工作與人生選擇。

首屆有聲書獎，作家親自錄製獲支持

温若喬親自以台語朗讀《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩【有聲書】》，侯文詠、蔡康永也以合錄的《歡樂三國志》上榜。陳浩基《隱蔽嫌疑人【有聲書】》有聲書則由高華麗擔任旁白，陳美貞帶領吳柏陞、黃牧祈、音箱以多角色配音演出。

（圖說：2026 讀墨年度華文大獎有聲書類年度人氣作家得獎名單）

台灣唯一三方評選，首獎 12/19 頒獎典禮揭曉

讀墨年度華文大獎是台灣唯一結合銷售成績、讀者票選與編輯觀察的三方評選獎項，以當年度出版新作並登上讀墨暢銷榜的華文作家為候選對象，依暢銷榜排行、讀者投票、編輯評選 40%、40%、20% 加權選出人氣作家。

頒獎典禮將於 12 月 19 日（六）在台北中影八德大樓演講廳舉行。典禮前的作家 Talk Show 由蕭詒徽主持，作家陳思宏與洪倪將分別帶來「綜藝大亂鬥」與「讀者宗教戰爭」兩個現場限定單元。頒獎依往年傳統，讀者票選最愛作家將由讀墨資深會員頒發，並邀請前屆首獎得主光風頒獎傳承，另有文策院院長王敏惠、臺文館館長陳瑩芳、金獎主播沈春華接力頒獎。典禮結束後的人氣作家簽名會，讀者可和作家面對面交流。即日起讀者也可以寫信給得獎作家，精選來信將在典禮現場展出、朗讀。完整得獎名單與典禮資訊►►https://moo.ink/votes2026

（圖說：頒獎典禮將於 12 月 19 日（六）在台北中影八德大樓演講廳舉行。典禮前的作家 Talk Show 由蕭詒徽主持，作家陳思宏與洪倪將分別帶來「綜藝大亂鬥」與「讀者宗教戰爭」兩個現場限定單元。）

2026 讀墨年度華文大獎得獎名單（依姓名筆畫排序） ● 文學類十大人氣作家：ami 亞海、光風、朱宥勳、每日青菜、臥斧、洪倪、温若喬、楊双子、劉梓潔、謝東霖 ● 文學類讀者最愛作家：楊双子 ● 非文學類十大人氣作家：王立／沈伯洋、瓦基（莊勝翔）、安吉 Angie Wang、老楊的貓頭鷹、李惠貞、周婉窈、周慕姿、陳雨汝／陳夏民、劉玉皙、鐘穎 ● 非文學類讀者最愛作家：王立、沈伯洋 ● 有聲書類人氣錄音者：侯文詠／蔡康永、高華麗／陳美貞／吳柏陞／黃牧祈／音箱、温若喬