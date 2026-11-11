udn借閱王活動開跑！Apple Watch 12、GoPro HERO 13大放送～立即參加抽好禮！

🔖借書抽好禮・我獨自升級！

📚 「udn讀書館 」【借閱王 】全面啟動！即日起～2026/12/28

📒 公共圖書館 或大專院校、高中職、國中小學及企業圖書館用戶皆可參加

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歡迎來到udn讀書館「推閱社」！Una、Dan、Nia邀請您一起攻略限定任務、獨自升級。udn讀書館年度閱讀 活動「udn 借閱王：歲末翻頁・慢讀生活」即日起至12月28日熱烈開跑！由聯合線上主辦，邀請全國各級圖書館共同響應，無論是公共圖書館讀者，或是在校師生，只要透過所屬圖書館登入udn讀書館，借閱電子書 或影音課程 ，就有機會抽中豐富好禮。

【借閱40部！抽Apple Watch Series 12、GoPro HERO 13】

本次活動規劃主題任務：「秋日風光・沉浸書海」及「冬季充電・名家開講」，邀請讀者探索豐富的數位閱讀內容。活動期間，符合圖書館借閱資格的讀者，自所屬圖書館登入「udn讀書館」電子書平台或「udn讀書館」APP，成功借閱電子書或影音課程達40部，就有機會獲得Apple Watch Series 12、GoProHERO 13、AirPods 5、Kodak盲盒相機！無論是通勤時聽課、睡前讀本好書，或利用零碎時間吸收新知，都能讓日常閱讀累積成驚喜。

【人氣作家私房書單 大公開！分享好書再抽instax mini 13】

除了借閱挑戰，還有更值得收藏的閱讀推薦！udn 讀書館特別推出「聖誕悅讀・作家書單」，邀請各領域人家作家王聰威、安安台北小日常、吳曉樂、周慕姿、愛瑞克，公開自己的閱讀履歷與形塑人生的關鍵書單。從作家的閱讀故事出發，帶領讀者發掘值得細細品味的好書，為生活帶來不同的觀點與靈感。

活動期間借閱指定作家書單中的好書，並將借閱內容分享至 Facebook 動態，就有機會抽中最新最夯的instax mini 13拍立得相機！讓閱讀不只精彩，分享更有趣。

【電子書、雜誌、報紙、影音課程一次滿足，隨時隨地開啟閱讀生活】

聯合線上深耕數位出版與閱讀服務十餘年，目前udn讀書館已服務國內外超過千間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構及智慧住宅等採用。讀者只要透過udn讀書館網站或 APP，登入具有借閱資格的圖書館，即可輕鬆享受一鍵借閱服務。

平台整合電子書、電子雜誌 、電子報紙及影音課程，涵蓋文學、人文、商業、生活、健康等多元內容，無論使用電腦、平板或手機，都能依照自己的步調探索知識，讓閱讀不受時間與空間限制。

今天，也是適合沉浸在書香的好日子！用一本好書、一部影音課程，為自己開啟不一樣的生活！現在就加入udn借閱王活動，挑戰閱讀任務、探索作家私房書單，讓知識與好禮滿載而歸！

活動詳情請見「udn 借閱王：歲末翻頁・慢讀生活」活動專頁：