【重要公告】琅琅書店系統升級：5/14–5/27 服務調整說明

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琅琅書店：系統升級維護公告（圖／琅琅悅讀）
琅琅書店：系統升級維護公告（圖／琅琅悅讀）

：系統升級維護公告 】

親愛的讀者您好：

為了提供更穩定、流暢的數位體驗，琅琅書店將於 2026/05/14（四）至 2026/05/27（三） 進行全站系統升級維護。

維護期間部分服務將有所調整，請您留意以下資訊：

逛書店

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📍 系統升級維護期間

2026/05/14 (四) 12:00 – 2026/05/27 (三)　

(若升級維護提前或延後完成，依照官網公告為準)

⚠️ 升級維護期間服務調整

閱讀功能不中斷：

您依然可以透過琅琅書店網站及 App，閱讀所有已購入的書籍。

購物功能暫停：

全站將暫時關閉/雜誌/報紙下單購買。

訂閱派送照常：

您訂閱的電子報紙與雜誌正常發送，維護期間不受影響。

升級維護期間造成廣大讀者的不便，我們深感抱歉，也感謝您的體諒與耐心等待。讓我們一同倒數，期待 5 月 27 日 琅琅書店以全新的面貌與您見面！

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