發刊辭／寶瓶文化總編輯朱亞君：為什麼我們仍然要讀歷史

文／朱亞君（寶瓶文化總編輯）

事情的一開始，是在思考人的怯懦。

人在危脆的時候，那個一念，不論是戰或逃，竟改寫了一個篇章。

許多歷史上的重大事件，往往不是起於多麼宏大的計畫，而是瞬間的判斷。恐懼、不安，難以苛責的自私、斗膽的貪婪，讓事件轉了彎。等到塵埃落定，故事才逐漸分明；在噪音與不確定裡，勝者定調。

我們常誤以為自己活在一個前所未有的時代。

彷彿又回到馬奎斯筆下「這世界太新，必須用手去指」的時代，科技、資訊，嶄新得來不及認識。但翻開歷史，你會發現許多場景似曾相識，抽絲剝繭說到底也不過是：

資源如何被分配；權力如何被集中；忠誠如何被要求；恐懼如何被動員；以及，在無所適從的茫然時刻，人們如何說服自己「一切是不得不然」。

歷史並不急著給我們答案，它只是耐心地保留證據。

讀歷史，更是讀人。

帝王、將相、一個戍城者、一位守墓人、一名白頭宮女、珠簾之後的后，在歷史裡，他們不是一個符號（甚或有的連名字都沒有），而是有血有肉的掙扎。

我們習慣將歷史人物拉高，彷彿他們擁有清晰的視野與決斷。只有靠近了，才能感受到所承受的限制與壓力。有些人在某種情境下選擇順從、妥協，有些人則背身過去孤注一擲。正因如此，歷史具有穿透力——它讓我們看見，人是如何一步步走到無法回頭的位置。

那看似理所當然的每一步，其實都充滿了張力。

當我們意識到人類並非第一次站在這樣的位置，選擇便不再只是本能反應。

寶瓶這個全新書系名為「Echo」。

我們想說的是：歷史很少重複，卻經常回響類似的聲音。語言會更新，角色會更替，但某些結構、某些分配、對「不得不然」的理解，總在不同時代以新的形式出現。回聲不提供結論，只留下辨識的線索。

當回聲再次傳來，是否聽見，如何回應，始終取決於當下的人。

而這，正是閱讀歷史最重要的理由。

書名：《分肥遊戲：從制度到人性，拆解中國王朝的權力遊戲》 作者：許右史 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年3月4日

