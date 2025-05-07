【愛書任務】從小事行動，期待好事降臨！投票贈貓咪療癒書《沒什麼也能有什麼》

你想為自己的今天定下什麼主題？從能做的事開始，試試看吧！從不費力的小行動開始，不知不覺，好事就會跟著發生。

日程安排是外界賦予的，主題是自己自由決定的，是可以讓生活更具意義的自我選擇！《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》以「一日一咪咪」為核心概念，用一句句輕柔、充滿溫度的提醒，希望給予讀者找回在日常中生活的重心。作者中谷彰宏以簡潔的語句，引導讀者，就算只是抬頭看天空一下、簡單寫一行日記也沒關係，讓每天累積的一小步實踐，都積累成支撐自己前進的力量。（甚至想稍微搞一下失蹤、容許自己失敗一下，都是可以的！）

在現代社會裡，想要失蹤一下是一件很難的事。即使只是失蹤一分鐘，也可以讓你從束縛中解放出來。與其要讓所有人注意到，不被大家發現，反而是最終極的奢望。

一日一咪咪：失蹤一下。(取自《沒什麼也能有什麼》，啟示出版提供）

書中強調的「主題生活」理念令人耳目一新，若想拋開沉重的日程安排，就改以「今天我要多說一句謝謝」的簡單主題設定，為每一天賦予新的意義。讓日常不再為他人或義務奔波，而是為自己而活的選擇。一句簡單的「感覺真好！」就能讓自己與他人同時感受到幸福的流動。透過日復一日的小小改變累積，有天或許就能驚喜地發現：原來生活可以如此柔軟，卻充滿力量。

有人會說：「理想歸理想，現實是殘酷的」。反正現實很殘酷了，至少談一下理想嘛，否則就會感到悲傷。如果不再談理想，就會失去目標。所以，即使妥協，也不要失去理想。

一日一咪咪：談談理想一下。(取自《沒什麼也能有什麼》，啟示出版提供）

《沒什麼也能有什麼》是一本適合每個人隨手翻閱的心靈日記，沒有壓迫感，卻輕易貼近內心；每個篇章都搭配一隻療癒白色貓咪插圖，陪伴讀者練習放下焦躁與煩憂，重拾對生活溫度的渴望與嶄新開始。不論是情緒低落、徬徨無助，還是想為生活注入一點點不同，這本書就像是最貼心、不多問的朋友，靜靜陪讀者走過不同日常生活風景。從今天起，不必勉強自己做太多，就讓我們「一日一咪咪」，用簡單的小行動，慢慢找回溫暖、自在、閃亮的自己！

本次愛書任務由「琅琅悅讀」與啟示出版合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至5/28 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：

《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》紙書一本，共計3名，將由啟示出版出版贈送（寄送僅限台灣）。

《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》電子書一本，共計3名，將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈書／從小事行動，期待好事發生！投票贈貓咪療癒書《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》 中獎名單： 紙書： 電子書： 備取名單：

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