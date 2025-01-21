【愛書任務】「AI教父」黃仁勳的管理哲學！投票抽好書《輝達之道》

黃仁勳訪台掀熱潮，《輝達之道》揭引領AI浪潮的祕密

近日，輝達（Nvidia）創辦人兼CEO黃仁勳訪台，引發全台熱議。身穿招牌黑皮衣的他，不僅拜會台積電、緯創等合作夥伴，更與台灣科技界精英進行交流。他的一舉一動不僅彰顯輝達在AI與半導體產業的領導地位，也讓全球再度聚焦這位來自台灣、改寫科技史的「矽谷傳奇」。

與此同時，由商業周刊出版於今年1月初推出的《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密》，本書由矽谷科技資深記者撰寫，透過專訪黃仁勳及眾多創辦初期的關鍵人物，完整記錄輝達從一間不起眼的公司，憑藉黃仁勳卓越的領導力與創新思維，將一度瀕臨失敗的企業，打造為市值超過3.5兆美元的AI巨頭。

書名：《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密》 作者：金泰（Tae Kim） 出版社：商業周刊 出版時間：2025年1月3日

深入探討黃仁勳如何以超前眼光和高效執行力，帶領輝達邁向高峰，同時整理介紹他的經營哲學與人生金句，為現代企業提供啟發，吸引無數職場人、創業者與管理者的關注，透過《輝達之道》將帶領讀者了解這位科技領袖與其建立的偉大企業背後的精彩故事！

注意事項：

1. 獎項：

《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密》紙書一本，共計2名，將由商業周刊出版贈送（寄送僅限台灣）。

《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密》電子書一本，共計2名，將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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