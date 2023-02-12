【抽禮券】土味情話你來寫 禮物我們送

別覺得「土味情話」有點土，但誰的耳朵不喜歡？在感情上我們一向是內斂的含蓄不外露的，但「土味情話」通俗易懂，又有點憨的屬性，讓人在不經意間放飛自我。不知道怎麼開口？小編整理了幾則土味情話給你作參考：

❤️「你與星河，皆可收藏。」

❤️「吾日三省吾身，四省妳。」

❤️「你為什麼要害我，害我那麼喜歡你」

❤️「愛妳或更愛妳，That is the question. 」

❤️「答案很長，我要用一生的時間來回答。」

❤️「你走路能不能看著點啊，非要撞在我心上！」

❤️「你喜歡喝水嗎？那你已經喜歡上70 %的我了。」

❤️「你聞到什麼味道了嗎？怎麼你一出現空氣都甜了。」

❤️「我卜了上千卦，卻沒算出你出現在我生命的那一霎那。」

❤️「莫文蔚的陰天，孫燕姿的雨天，周杰倫的晴天，都不如你和我聊天。」

❤️「小時候，我的夢想是當科學家。現在長大了，不禁開始思考：我要當什麼家。遇見你我明白了，我想要帶你回家！」



土味是搞笑的，情話是認真的😊我們等你，分享聽過、說過、見過的飽含著愛的那一句，快來「udn討論區」留言，寫下你的土味情話，三言兩語，越土越好。

⭐參加方法

即日起至2023/3/31(五)止，滑到網頁下方「udn討論區」留言，寫下您的土味情話，即可參加抽獎。每人不限投稿次數，歡迎多留言。

滑到網頁下方「udn討論區」留言，寫下您的土味情話，即可參加抽獎。

🎁獎品內容統一超商500元電子商品卡，共3名。統一超商200元電子商品卡，共4名。家樂福500元即享券，共2名。家樂福200元即享券，共1名。udn讀書吧100元購書金，共20名。

📣得獎公告時間：活動結束後統一進行抽獎，由系統程式自動隨機抽出，2023/4/7(五)公佈得獎名單。領獎：主辦單位將以留言者參加活動之「udn帳號」資料，通知中獎者領獎方式，5天內未回覆訊息者，視同放棄。

⚠注意事項本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 ebook@udn.com 客服信箱。

【中獎名單揭曉】土味情話你來寫 禮物我們送

感謝所有參加【土味情話你來寫 禮物我們送】留言活動的讀者。公布本次活動中獎的幸運兒，共計30名。

恭喜以下中獎者參加獲獎！琅琅悅讀將以讀者「udn帳號」所填寫的電子郵件，email通知中獎者，敬請留意郵件並回覆。udn讀書吧購書金，將直接以email發送，請中獎者依內文說明至讀書吧使用。

📣中獎名單

🎁統一超商500元電子商品卡，共3名。

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🎁統一超商200元電子商品卡，共4名。

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🎁家樂福200元即享券，共1名。

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