【留言抽獎】迎新年 來立一個讀書Flag！

都說讀書是件私事，於是，你往年偷偷立的閱讀小旗，免不了總是倒掉。沒有關係！去年的閱讀品味怎麼配得上已經成長了一年的你！變化了的書單可以丟棄，我們卻想幫你，守住堅持閱讀的可愛的你！

Flag不是思想的包袱，它應成為改變自己的正能量。Flag可以是一個階段的小目標，也可以是讓自己變得更好的養成計畫，堅定地向著目標奮進，成功也會慢慢靠近。新年到，「琅琅悅讀」邀你立一個不會倒的Flag：想遇見更好的自己，從堅持閱讀一本書開始。

年年立，年年倒，完不成的Flag再繼續！來，立一個讀書Flag。我們udn討論區見！

⭐參加方法

即日起至2023/2/19(日)止，滑到網頁下方「udn討論區」留言，寫下您的讀書宣言，即可參加抽獎。

滑到網頁下方「udn討論區」留言，寫下您的讀書宣言，即可參加抽獎。

⭐留言格式

2023年 我要/我不要/別再/少做/一定 _____！要多讀書，其中一本是《_____(書名)》。

📄 留言需包含以上二項內容。範例：✔2023年我不要熬夜追劇了！要多讀書，其中一本是《原子習慣》。✔2023年不要喝酒！要多讀書，其中一本是《餐桌上的經濟學》。✔2023年少抱怨婆婆！要多讀書，其中一本是《婆媳的美好關係》。✔2023年上班別再遲到了！要多讀書，其中一本是《告別拖延腦》。✔2023年我要每周跑步三次！還要多讀書，其中一本是《再一個謊言》。✔2023年我要少喝奶茶，每周只能喝一杯！要多讀書，其中一本是《我僅僅只是一個胖子》。

🎁獎品內容

統一超商500元電子商品卡，共10名。udn讀書吧200元購書金，共10名。udn讀書吧100元購書金，共10名。

📣得獎公告

時間：活動結束後統一進行抽獎，由系統程式自動隨機抽出，2023/3/1(三)公佈得獎名單。領獎：主辦單位將以留言者參加活動之「udn帳號」資料，通知中獎者領獎方式，5天內未回覆訊息者，視同放棄。

⚠注意事項

本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 ebook@udn.com 客服信箱。

【中獎名單揭曉】迎新年 來立一個讀書Flag！

感謝所有參加【迎新年 來立一個讀書Flag！】留言活動的讀者。公布本次活動中獎的幸運兒，共計30名。

恭喜以下中獎者參加獲獎！琅琅悅讀將以讀者「udn帳號」所填寫的電子郵件，email通知中獎者，敬請留意郵件並回覆。udn讀書吧購書金，將直接以email發送，請中獎者依內文說明至讀書吧使用。

📣中獎名單

🎁統一超商500元電子商品卡，共10名

1、e**uang

2、a**artfun66

3、d**939d4

4、5**d3f45

5、c**irtdkimo

6、y**_hebe520

7、u**040051

8、t**asure246863

9、k**uishih

10、m**ajoy

🎁udn讀書吧200元購書金，共10名

1、c**ebunny

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3、p**ny1016

4、f**215142017

5、l**yine

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7、d**gon88711

8、b**m0826

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10、Q**QUID



🎁udn讀書吧100元購書金，共10名

1、l**y55664433

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6、c**ebunny

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8、m**amei51

9、s**lebunny520

10、m**amei

