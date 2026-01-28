李建緯／惜福與分享
前陣子，妹妹帶著小外甥去東京迪士尼樂園，實現小男孩的夢想。四天旅程裡，白天在樂園內親歷各種大小朋友皆喜愛的遊樂設施，小外甥的每張照片皆笑容燦爛，看來非常融入樂園營造的歡樂氛圍。妹妹幫他採買了不少玩具，也帶他品嘗道地的日式料理，晚上則入住迪士尼樂園主題飯店。
回想起自幼時，小外甥衣食無缺，想玩的想吃的應有盡有。有回他來到外婆家，身為舅舅的我藉機教導他：並不是所有小孩都能過上物質豐足的生活，請他務必記得珍惜；亦告訴他，若手邊有玩具或好吃的餅乾食物，一定要記得與周圍的同學朋友一同分享。
逛書店
當小外甥遊玩回來，推門進來的第一句話便是：「舅舅，這個巧克力給你吃！」窩心又欣慰的我，不禁向他展露大大的微笑。
