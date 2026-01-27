女兒大學畢業後半工半讀一年，終於名列前茅通過獸醫國考，原以為憑其優異的學經歷可在都市找到錢多事少又離家近的金飯碗，豈料她屬意的工作場所卻是位處後山的偏鄉，謹慎忐忑地將圖文並茂的履歷送出後，意外順利通過兩次面試，喜出望外的她一步一腳印，興奮編織未來的美夢。

接下來卻馬上面臨異鄉租屋的難題，台東這個有伯朗大道聞名的小鄉鎮，各式精緻民宿不難覓得，翻開租屋網卻乏善可陳，幾乎沒有適合的物件釋出。以一個剛畢業的社會新鮮人，縮衣節食還要擠出餘錢繳房租，自是頗大的壓力。目標鎖定物美價廉的小套房，兼外帶一隻愛犬米克斯，要找到合意的房東還真是可遇不可求。

女兒利用面試機會，特地安排兩天一夜，希望能實地走訪這人生地不熟的小鎮，順道把先前在網路搜尋到的幾個空屋巡一遍。兩老守在家捧著手機看她傳回的照片，有路邊長得像豬舍改建的工寮，或木板隔間的頂樓加蓋，租金多少是一回事，看在眼裡實在欲哭無淚──咱們苦心栽培的心肝寶貝難道就這麼委屈的窩居異鄉邁向就業之路？

想到附近有台糖經營的牧野渡假村，也有退輔會經營的台東農場，便嘗試聯絡友人可否提供短期租賃？也請教住附近的同學租屋資訊，甚至連當地國小校長也打了電話，探詢有無閒置教師宿舍可供出租？結果都是愛莫能助。外鄉遊子頭上無片瓦腳下無寸土，想覓得棲身之所實在難上加難。

就在四處碰壁萬念俱灰之際，一位在地的新職夥伴提供線索，知道有位朋友蓋的農舍尚有空房，或可一試。女兒聞訊後發揮埋首苦讀的拚勁，積極聯絡房東，一來一往沒多久便達成交易，兩老挑個黃道吉日，一早幫女兒載運家當外加一隻狗奔赴池上，傍晚循址抵達時簡直嘆為觀止，屋外田園草木扶疏，室內空間高挑開闊，自然放養的雞鴨鵝伴隨農村野趣，房東太太是位畫家隨和可親，重點是花園遛狗不成問題，解決了心頭大患。

入住一個多月來，女兒常分享房東送來的自產鮮蔬瓜果，或沿稻田遛狗散步的影片，也有頗為感恩的留言：「體驗物質荒涼的鄉下生活，獲得心靈上的滿足。」回想踏破鐵鞋無覓處，東漂租屋大事能水到渠成，也許是老天眷顧女兒長年素食的善心，所積來的福報吧！