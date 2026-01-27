鄭雪芬／時間相對論

聯合報／ 鄭雪芬

鳴鳴上了！

檢查他的學習單，今天學的是關於時間的快與慢，要小朋友判斷每一組哪個快，哪個慢。鳴鳴錯了一題，題目是吃飯與刷牙。唉，這不是最簡單的嗎？

我問鳴鳴：「刷牙應該很快吧？」

鳴鳴可不同意：「每次我刷牙的時候，妳都說，要仔細刷，慢、慢、刷。」

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

「那你吃飯總是比較慢吧？」

鳴鳴更無辜了：「可是每次我吃飯，妳都一直說：吃快一點！吃快一點！」

都是的錯！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
活動 小學 奶奶 童言童語

延伸閱讀

Ann Shen／台北居，大不易

張健常／東漂租屋記

鄭雪芬／時間相對論

keiko／二度熟齡遊學趣

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。