鳴鳴上小學了！

檢查他的學習單，今天學的是關於時間的快與慢，要小朋友判斷每一組活動哪個快，哪個慢。鳴鳴錯了一題，題目是吃飯與刷牙。唉，這不是最簡單的嗎？

我問鳴鳴：「刷牙應該很快吧？」

鳴鳴可不同意：「每次我刷牙的時候，妳都說，要仔細刷，慢、慢、刷。」

「那你吃飯總是比較慢吧？」

鳴鳴更無辜了：「可是每次我吃飯，妳都一直說：吃快一點！吃快一點！」

都是奶奶的錯！