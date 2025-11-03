【玩紙趣5-1】陳治旭／剪出一片繁花盛開

香爐上的剪紙，與阿婆的剪刀

從小就愛繪畫與手作的我，就讀的小學在馬祖南竿鄉鐵板村，村內主幹道上有間文具店，販售五花八門的文具用品、美術材料。大約在1985年，文具店開始販售一種正面有圖案，反面是絨布的剪紙稿，用筆刀來雕劃，配上襯紙裱框非常好看。我雖然著迷，卻從未想過長大要成為藝術家，甚至以此作為主要創作素材。

馬祖沒有美術學校，我十六歲到台灣讀美工與設計，返鄉工作已是成年。第一份工作在南竿牛角村，一次在村內發現某戶門邊的泥塑香爐上有剪紙圖案，在好奇心的驅使下敲門進屋，向屋主劉銀嬌阿婆請教圖案的淵源。

起初她感到訝異，問明來意之後，到樓上拿出一個鐵盒，裡頭裝著她的剪刀和剪紙，也展示她做的風燈給我看。從那天起，我就常去找她。雖然她總取笑我是「吃飽太閒」，但我知道她喜歡我去找她，向我示範那些傳統燻樣、紙釘和剪紙的製作，還告訴我島上誰是剪花能手，於是我一一登門拜訪，並將這些採訪集結成《馬祖剪花》一書。

研究馬祖剪花的過程是種享受，每一次拜訪阿婆們都有如獲至寶之感。例如福澳村的陳銀銀阿婆有大量精美的刺繡花樣，很難想像如此精巧的花樣竟是用剪刀剪出來的；最後一次拜訪時，她還將嫁妝中的剪刀送給我，對我而言那是一種傳承。

盼讓剪花重回俗民日常

由於兒時受西方美術教育，直到進入專科學校，接觸到西方室內設計雜誌，看到各地的傳統家具、民藝布置的獨特美感，我才開始研究與蒐集本土的民藝。當我從《漢聲》雜誌看到中國的剪紙，便被那些花樣剪給迷住了，因此返鄉後發現馬祖剪花時，那種感動實在不可言喻。

儘管有許多人鼓勵我傳承馬祖剪花，當時的我認為出版專書已然足夠，直到多年後台灣興起一股剪紙風潮，淵源卻都與大陸陝北有關，我才發現馬祖剪花仍默默無聞，遂拿起剪刀，開始了剪花推廣與創作。

因緣際會下，2015年受到藝術家兼策展人吳瑪俐老師的邀請，與兩位剪紙藝術家合作，在台南蕭壟兒童美術館策畫以剪紙為主題的首展，展出馬祖阿婆們的作品和我創作的一對風燈，展後那對風燈被台南文化局典藏。

2016年參與台電公共藝術季，以敘事性風格、燈與光的呈現，於公館蟾蜍山煥民新村創作在地故事。剪紙開始以公共藝術的形式進入社區，隔年在台北國際藝術村寶藏巖駐村，終於有了一間工作室。

緊接著2018年以「馬花臺開」為題，在藝術村展間展出馬祖阿婆的剪花與我的作品。後來也有幸開辦剪紙班、受電視台邀請錄製剪紙教學節目，並量化生產、製作春節剪紙，使其能重新回到民眾的日常生活之中。

陳治旭的〈收信快樂〉以手寫信為主題，透過剪紙呈現馬祖居民的生活情感。圖／陳治旭提供

將風土剪入的創作

努力多年後，前年受馬祖「國際藝術島」總策畫吳漢中先生的邀請，與策展人Nakaw Putun（那高．卜沌）、動畫藝術家劉靜怡合作，以「收信快樂」為題共同創作。Nakaw告訴我：「我知道你一直想要推廣馬祖剪紙，用這種藝術形式，你可以讓更多的人知道馬祖剪紙。」而那件作品得到許多珍貴的回響，首屆芬蘭赫爾辛基雙年展共同策展人Pirkko Siitari女士說，她對這件作品印象深刻，「因為它非常個人化。談及關於馬祖，也談及關懷、渴望、愛和溝通，所有關於馬祖的一切，也包含這裡的歷史。」展出受到眾人喜愛，甚至兩度延展七個月。

從兒時接觸剪紙，二十四歲研究馬祖剪花，三十五歲投入創作與教學，年近五十創作大型的剪紙裝置藝術。回顧來時路，發現在母腹中，上帝即在我心裡埋下一顆藝術的種子，直到三十五歲才開始孕育，五年的磨練與等候如同在土裡等候對的季節，直到時機成熟便破土而出，開枝散葉，繁花盛開。那樣的繁花，也只能將自己的天賦發展到極致才能被世人所見。

●作者簡介： 陳治旭，出生與成長在馬祖，游刃於剪紙與木材工藝之間。承襲馬祖阿婆的剪紙技藝，著有《馬祖剪花》一書。