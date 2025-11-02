爽會蕎／烈日下的背影

下午牽著女兒去買東西，南台灣的太陽一如往常，熱情得讓人睜不開眼。途中遇到一位身障大哥，口齒不清地兜售著商品。

我心裡升起一種矛盾，欣賞他的自食其力，卻又擔心他是否被有心人利用，把他推到烈日底下博取同情。這樣的念頭使我帶著女兒快步離開，然而，我還是忍不住對女兒提起心中的所思所想，純真的她睜大了眼睛，問：「那媽媽怎麼不跟他買東西呢？我們待會兒去買好不好？不要讓他覺得被同情。」

她的話讓我心頭一震。頂多就是花上一百元，我為什麼要想得那麼複雜？孩子的一句提醒，照亮了我心裡的陰影。我答應她，回程時我們再去看看情況。

買完東西後，我們習慣性地往另外一條路走去。女兒早已忘了稍早的插曲，我心中卻掛念不已──那個在烈日中的背影，像烙印一般。

送女兒去補習班之後，我決定再繞回去。果然，他還在。腦性麻痺的他兜售的是小袋裝的手工餅乾，一包五十元。我上前買了一包，那一刻，不是因為同情，而是因為尊敬。

傍晚，我把餅乾交給女兒，當作她的餐前小點心。我對她說：「媽媽很肯定妳的善良。就像這包餅乾一樣，雖然小小的，卻裝著我們的承諾。媽媽說到做到，也想陪妳一起，把這份善良留在心裡。」