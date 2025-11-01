盧廷志／當孩子成為「鏟子超人」

馬太鞍堰塞湖災情，各地出現許多馳援花蓮的志工，兒子也是「鏟子超人」的一員。

那晚，兒子想與同學到災區幫忙，我一度擔心他會添亂便勸退：「有這個心意就很棒了，不一定要去啊！」但擋不住他的滿腔熱血，既然非去不可，就協助他準備妥當吧，給他一雙雨鞋、兩把舊鏟子，清晨四點出門，六點踏上開往災區的火車。

據他描述，區間車抵達光復站，灰塵夾雜著泥沙的味道撲面而來，車站沿路志工眾多，他們便往馬太鞍溪方向深入，那裡也有需要幫助的民宅。有間房子被厚重的淤泥堵住門口，他們必須用力踹破門板才能進入。清理工作亟需人力，上層液態的淤泥好清，下層卻是又硬又黏的泥巴，一踩就陷下去站不穩。他們就這樣一鏟一鏟清理，連沾滿泥漿的鍋蓋都重得像有五公斤，且持續四個多小時沒停歇。沒吃過這種苦的他，回程火車上雙腳發軟差點站不起來，隔天腰背肩膀痠痛到像被人捏醒。

然而，除了痠痛，他最喜歡他們清出每一樣東西，屋主阿公都很開心，連垃圾袋或衣架都笑著說：「欸！這還可以用耶！」這樣的心態讓他驚訝，即使家被毀，阿公還能如此開朗。

很多事情是無法用金錢衡量的，比起倒數學測還有一百天，我們更想計算怎麼讓災民恢復正常生活、怎麼互相幫助。希望孩子們未來在任何條件下，都能以微笑化人生，並記得這位阿公的樂觀，也記得在火車上讓位給他們、幫他們擦手的阿嬤，一代一代的，傳染這無可救藥的樂觀的種子。

這份經驗比讀書還重要，我最初的擔心是多餘的，反而被孩子上了一課。

他在社群媒體沒有放任何照片，因為覺得做這種事不用告訴別人，他覺得這樣比較帥！