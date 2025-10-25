如月／手表
媽媽的首飾盒裡有只手表，款式老舊，表蓋泛黃，卻始終被細心珍藏著，那是結婚二十周年時爸爸送給她的禮物。
長年忙於農事與家務的媽媽，總覺得戴著表做事不方便，更容易因不慎碰撞而有所損傷，所以多年來，這只表只能靜靜躺在盒裡。
媽媽是愛獨處的Ｉ人，宅在家是她的嗜好；爸爸是活躍外向的Ｅ人，休假時愛出外旅遊。爸爸過世後，媽媽突然一反常態，開始造訪名山勝地，而每次出門前，一定會戴上這只表。年少的我並不清楚媽媽改變的緣由，更不明白手表代表的意義，只是純粹為媽媽走出喪偶之痛而欣喜；直到某次出遊，半路上媽媽突然焦急地表示有東西忘了帶，要我調轉車頭回家。到家後，她匆匆上樓，打開首飾盒，拿出那只指針早已靜止不動的手表，對我訴說表的來歷，我才知道那是她的瓷婚禮物，也是爸爸這一生留給她的唯一念想。
媽媽一邊戴上手表，一邊說，往後餘生，她要帶著和爸爸的唯一連結，代替爸爸繼續去看看他所熱愛的世界。
