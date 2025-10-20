蔡尹睿／小飛俠胡蘿蔔

二兒子有明顯挑食的習慣，他喜歡吃白飯，而白飯以外的菜和肉，總是能精準地從碗內剔除。

兩歲半的他有著超齡的表達能力，會直接說：「我不要吃菜，我不要吃肉，我只要白飯！」

這樣營養不均的狀況，讓我和老婆無比擔心，總要三催四請和他耗上半天，才可能將碗內的菜都吃光。

這晚又是一樣的情況，大兒子和小女兒早已乖乖完膳，又剩下我與他僵持不下。

疲累之餘，我想起岳母常放給他聽的科學小飛俠主題曲，便舀起胡蘿蔔，遞到他嘴邊，認真地對他說：「這是小飛俠胡蘿蔔，很好吃，吃完就會跟小飛俠一樣喔！」

他看著我，仍然搖頭，不為所動。我有點自討沒趣，將之放回他的碗內，想著要再另尋他法。

這時，他突然用他的右手舉起了湯匙，將胡蘿蔔舀起，我充滿驚喜，自豪於自己的聰明。

終於，他將胡蘿蔔遞到嘴邊，但不是他的，而是我的，並認真地對我說：「爸爸，你要吃小飛俠胡蘿蔔嗎？吃完，就會跟小飛俠一樣！」

我看著他，看著在旁笑翻的老婆，只能好好地以身作則，將這塊胡蘿蔔吃下。

我想，即使真的成了小飛俠，顧好孩子的營養，恐怕仍比拯救世界困難多了。