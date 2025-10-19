Miss Wu／出國與否不比較

就讀小學四年級的女兒，某天突然怯生生地問我：「媽媽，我們家是不是很窮？我們可以出國去玩嗎？」我疑惑反問：「為什麼覺得我們家很窮呢？」女兒滿臉委屈道：「上次在安親班，老師問大家是不是都有出過國，只有我舉手說沒有，老師說我好可憐。」

回想我上次出國，已超過十年。蜜月結束後，緊接著懷孕、育兒，每天在家庭與工作間奔波，實在無暇長時間旅遊。出國於我並非必要，孩子們至今便也沒有出國的機會。

女兒說，同學Ａ已經去過日韓，同學Ｂ每年暑假固定到日本住一個月，同學Ｃ連歐洲都玩過兩次了。好朋友回國後饋贈的伴手禮、分享的趣聞，都讓女兒羨慕不已。

我心疼女兒因為未曾出國，產生低人一等的想法，也無奈於老師可能是無意間脫口而出的那句可憐。我們雖非大富大貴之家，但也絕非貧苦窮困，要撥出筆旅費出國遊玩，仍是可以支應的。

現在，小學生之間的比較，除了有沒有吉伊卡哇的文具，現在還多了有沒有出國的經驗，甚至連出國的頻率都可以是炫耀的話題。當代社會對於價值的衡量，已與昔日截然不同，父母如何兼顧時間、經濟，同時滿足孩子的需求，這條界線的拿捏，實在是門學問。

未來如有機會，我會安排帶孩子出國增廣見聞，創造家人之間的快樂回憶，我也會告訴孩子，不張揚，更毋須比較，珍惜自己所擁有的一切，才是最重要的。