林櫻芷／小旅人出國手冊

「各位小朋友，我們現在要說明搭飛機的規則了，請大家注意聽喔！」

盛夏，我拿起一本有飛機的繪本，邀請兩歲半的女兒和她心愛的娃娃一起坐好，聽我一本正經地進行「飛行宣講」。這場小小的行前教育，其實是父母略帶忐忑地為第一次飛行做準備。

兩歲前的嬰兒搭飛機不占位，雖然能節省經費，但我們擔心女兒可能會哭鬧，也希望她能對旅程有更清晰的記憶，因此直至兩歲後才帶她出國。

事先教育似乎有用。女兒清晨五點半就「哎唷」一聲爬起來，笑瞇瞇地和我們一起抵達機場，尋找導遊。我們選擇跟親子團，除了方便同行的長輩腳程，也省去舟車勞頓的辛苦。幼兒第一次出國，這樣的安排對沒時間做功課的家長而言，算是最安心的選擇。

儘管是親子為主的團體，女兒在其中年紀仍顯得特別小。她的雙眸滿是對世界的期盼，不時分享見聞；甚至一路笑著揮手和陌生人打招呼。從踏入機場開始，各種語言的「可愛」二字，紛紛盛放在她身旁，好像整個世界都被她的好奇心點亮了。

第一次出國，我們不敢飛太遠，選擇了航程僅一個多小時的沖繩。除了事先到診所準備一些常備藥，我還歸納出帶年幼女兒出國的三大聖物：推車、餅乾、貼紙。

嬰兒推車可以機邊托運，在國外除了能載幼兒，更是能裝滿戰利品的最佳戰友；餅乾讓女兒的嘴巴與心情都忙碌起來，旅行因此變得更美味；貼紙最好選擇多元有場景的，讓小孩邊思考邊貼，時間就這樣一張張被消磨。若還是效果有限，平常管控嚴格的3C產品此時破例放行，孩子便立刻冷靜。

這趟旅程意外順利，甚至連原先逼近沖繩的準颱風都忽然散去，多麼值得慶賀。至於路途中的小插曲：女兒硬撐著不睡覺小鬧脾氣、趕時間在車上換掉濕衣物、房卡不見手忙腳亂，甚至因為現金花太快，只好窮遊直至找到能刷卡的店家……如今都成了能笑談的趣事。

「我有搭飛機，咻──去日本玩！」晴空萬里，回程路上女兒不斷吱吱喳喳，讓我確信這趟旅程非常值得。下一次帶她出國是什麼時候？我已能放下過多焦慮，和她一同期待那份未知。