張瑜鳳／百工圖：惡人出租中

案件入法院 審理規定多

我總以為「言教不如身教」，做父母的嘮嘮叨叨一堆，孩子通常只聽到前兩句。所以我會拿一本書，在孩子看得到的地方，裝模作樣「讀」給他們看。家中各角落放滿了書，客廳桌上、沙發邊，包含廁所裡，以為這樣可以培養出孩子的閱讀習慣。

事實證明，我想太多了。

家中各角落會出現的，大多是：封面剩一半的課本、充滿汗臭的運動衣、脫到一半的襪子、已開封的零食、啤酒罐、用過的毛巾、吃一口的麵包或蘋果。孩子們看到的，不是喝著啤酒看棒球的爸爸，就是攤在沙發上像一顆馬鈴薯的追劇媽媽，到底教給孩子們什麼，我也搞不清楚了。

妹妹有天突然說：「我小時候，媽咪常常罵我：『妳摸摸良心，這樣做對嗎？』奇怪，妳問一個小孩有沒有良心，我怎麼聽得懂？」

我回：「我真的這樣講嗎？」

妹妹肯定：「對。」

我說：「我想妳是聽錯了，我應該是對著妳爸爸講吧？」

無論如何，良心這個東西到底是什麼？媽媽當了法官三十年，到現在都還不知道。大家一定以為法官就是高高在上，拿著法槌砰砰砰地敲，罵個一兩句：「你摸摸良心，這樣做對嗎？」然後萬惡的被告就會乖乖認罪，或是欠錢的人立即掏出現金，捧著交還債權人。

其實，法院審理案件，不僅需要很多時間調查證據，要遵守的規定也很多。

凶相人出租與委任契約

「妳在家裡只要一個眼神，勝負就定了。」爸爸無奈回答。如果我這麼厲害，看來可以去日本擔任「凶相之人」，讓人租借使用喔？

「這是什麼賺錢的生意？」哥哥好奇。在日本引起話題的「租借凶相之人」，據顧客表示，遇到外遇需要談判、想要規勸擾民的鄰居、或對付學校霸凌、要惡房客搬離等糾紛，如果去找律師、徵信社，不僅曠日廢時，打官司也要耗費大量金錢與時間，又不見得能處理好。凶相之人出租的價格低廉，收費透明，沒有加價或事後報酬。受雇的「凶相朋友」僅坐鎮身旁，不必開口，顧客才能安心、冷靜的對話。業者還強調：他們不是黑道。

「哇，早知道我在宿舍遇到很吵的室友，找這些人來解決就好。」妹妹大嘆可惜。

你們不是最討厭那種作威作福、濫用權勢的人嗎？解決紛爭不走正常的管道，如果用這種方式，帶著凶相之人同行，會不會讓對方有一種「被恐嚇」、「被威脅」的感覺呢？

「就只是壯膽而已啊！」妹妹辯駁，「就像有人害羞，不好意思告白，請朋友幫忙也是一種方式。」

哎呀，「警察處理不了的事」跟「告白」是天差地別好嗎？「講說是委任契約，但實際上卻有點模糊邊界了。」爸爸思索著，「有時候不小心就會踩到紅線。」

委任事務百百種，買票、蒐集外遇證據、陪同談判等等，這些事情委託他人來處理，從契約自由的角度來看，似乎無可厚非。有些演藝人員或政治人物，為了避免瘋狂粉絲的騷擾，會雇用保全、保鏢在身邊，是基於有即時受到安全保護的需求。這種以合理的報酬代價聘僱他人來完成受委託的事務，譬如家教、工讀生、展場的導覽人員，以及臨時性的服務人員，都算是委任契約的一種。

社會安全網的緩不濟急

「一方面感覺很需要這種服務，一方面又覺得很彆扭。」妹妹說：「有些私密的事務，其實不太希望他人介入或因此曝光啊！」

根據報導，日本租借凶相之人的客戶大部分是女性，多是為了躲避丈夫或者男友的家暴，而尋求他們的幫助。

「這難道不是因為制度層面的缺失與社會安全網的不足，才迫使女性或弱勢群體，必須花錢雇用『凶相之人』才能維護自身的合法權益嗎？」媽媽感嘆。

而且，大家心裡難道不明白，身邊跟著一位「凶相之人」，要付出的代價，不僅是單次的費用而已。你夠信任受託者嗎？當他幫你討回所謂的「公道」之後，難道不會回過來請你給他另一個「公道」嗎？如果對方也請了一位凶相之人，是要比誰兇嗎？

爸爸說：「這項服務背後反映的是，循正常管道卻緩不濟急，即使有公權力的介入，也無法獲得成效的無奈。」

例如有些遭遇跟蹤騷擾行為的被害人，已經向警察局報案，聲請核發書面告誡給行為人。行為人收到告誡書，又再度有跟追騷擾行為，被害人便能向法院聲請保護令。

「法院可以核發保護令禁止跟蹤騷擾行為、命遠離特定場所一定距離，為了保護被害人的個資，法院也可以禁止行為人查閱被害人的戶籍資料。」媽媽解釋。

「這樣的保護令時間多長呢？」妹妹問。

保護令自核發時生效，效期最長兩年。但是，常常看到許多因為被保護令刺激的行為人，採取更激烈的手段，實在讓人感到遺憾。我們不可能有警察二十四小時滴水不漏地在身邊保護，自己仍須謹慎，保持提防之心，更是首要任務。

哥哥搜尋了網路報導，發現：「出租凶相人開業才剛爆紅，就宣布收攤了。」

「我只希望家裡不要出現凶相之人，就千幸萬幸了！」爸爸說。

咦？家裡到底誰兇了？你在說誰啊？誰？誰？

哥哥妹妹不吭聲，立即鳥獸散，客廳只剩下兩位凶相之人對看，也是一種相看兩不厭吧！

●關鍵思考：遊走在合法邊緣的「雇用兇相之人」契約，真的可以幫助我們解決問題嗎？