在診間，學齡前的孩子進來看診，短暫寒暄後，媽媽嘗試讓孩子自行表達身體的不適：「妹妹，妳自己練習跟醫生說唷，今天妳有流什麼啊？」

妹妹骨碌碌的眼睛轉了半圈，視線從媽媽轉到我身上，真摯地說了：「流─眼─淚──」媽媽故作鎮定地補充：「妳今天有流鼻水啦！還有呢？妳還有打什麼？」

妹妹的小腦袋瓜運轉了一下，認真地看著我，大聲地說：「今天我有打哈欠！」噗哧！這下子醫生阿姨跟媽媽都忍俊不禁，我笑著接續說：「今天妳有打噴嚏對嗎？醫生阿姨幫妳檢查看看唷！」

後來，我幫孩子開了正確的處方，治療她的打噴嚏及流鼻水，同時獲得了今天份的上班動力。

醫療崩壞的時代，兒科醫師像稀有動物，急重症領域更是人力短缺，儘管環境惡化，不變的是，支持我們的那份初衷──愛孩子的心，被孩子療癒的瞬間，我想我願意再繼續走下去。

「下一位小朋友可以進來囉，快來跟醫生阿姨聊天吧！」我帶著微笑，繼續呼喚下一位小病人。