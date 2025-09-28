花椰菜／學校學什麼

聯合報／ 花椰菜

那日就寢前，我一如往常與大兒子閒話家常。聊到一半，他天外飛來一筆，自顧自地分享起自己對「學校」的看法。

「媽媽，我跟你說喔，『學校』啊，就是可以讓你走進去學東西笑瞇瞇的地方！」這種說法讓我噗哧一笑。由於大兒子尚不識字，便向他解釋：「學校的『校』和『笑』瞇瞇的笑是不一樣的喔！」

他似懂非懂地看了我一眼，接著說：「那也可以是『學哭』，走進去學東西哭著走出來！」

嗯，看來兒子把「學」這件事詮釋得淋漓盡致呢。

