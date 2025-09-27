藝萱／讓「開學」不再不可說

快樂的暑假一下就過完了，家中三個孩子在開學前夕感到壓力，只要一提到學校話題就臉色大變，彷彿「開學」這兩個字，成了佛地魔般不可說的禁忌。

開學前一晚，全家聚在客廳聊天。當我開口：「孩子們，明天就是美好的……」大女兒激動打斷：「喔，別提那兩個字！」我馬上改口：「對，明天就是美好的『嗯嗯』了。」孩子們笑成一團。先生如法炮製，用打嗝聲代替開學。

就這樣，接下來的親子對話不斷出現「嗯嗯」和「嗝」。我們像在進行一場搞怪儀式，雖然大家都知道那代表什麼，但氣氛不再沉重，只有歡笑，我和先生都很有成就感。雖然無法改變開學的事實，但我們成功改變了孩子的心情。有時一個詞的轉變，一個念頭的轉換，就能將苦澀化為甘甜。