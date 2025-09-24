慧音／及時語
連日豪雨不斷，開車要送女兒去安親班時，正好碰到要去補習的姪女，便喚她過來搭便車。
「咦？妳的餐袋呢？」行車途中，姪女發現女兒並未拿著她最喜歡的酷洛米餐袋。「啊！我忘了，爸爸等一下可以幫我送來嗎？」女兒愕然請求外子。「沒辦法喔，妳只能先向老師承認錯誤，再借用安親班的備用餐具，誰教妳每次出門前都不先檢查一下！」女兒不甘示弱地回應：「你還不是常常這樣，啊！我的手表呢？啊！我的手機呢？」外子先是一愣，而後大嚷：「啊！我的手機呢？」惹得整車的人哄堂大笑。
外子哀嘆女兒回話時機太過巧妙，讓人完全無法罵她，哭笑不得的我則慶幸有提早出門，趕緊讓外子迴轉，返家去拿這對活寶父女遺忘的物品。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
