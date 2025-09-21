【下雨的日子‧插畫展】黃鼻子、wuwu hsu╱第一次的下雨天

聯合報／ 文╱黃鼻子、圖╱wuwu hsu
第一次的下雨天。圖╱wuwu hsu
第一次的下雨天。圖╱wuwu hsu

最近的日子一直在下雨，無法去公園跑跳的兒子，看到下班回來的我，興沖沖的一直希望我可以帶他出去，實在拗不過他，只好帶把傘在門口的空地，放放風。

第一次拿到雨傘的他，像得到新一樣的開心，看著雨落在傘面上，聽著雨滴答答落下的聲音，小腳踏出水花……每個小小的事件，在他眼裡都是新的發現，在旁邊看著不免得有點羨慕，羨慕那麼容易得到快樂的孩子。

我們一起拿著雨傘在雨中玩耍的這段時間，雨不停的日子裡，似乎沒那麼煩躁，還多了一些快樂！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
玩具

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

【下雨的日子‧插畫展】黃鼻子、wuwu hsu╱第一次的下雨天

珍齡／提前收到的敬老祝福

可牧／在花蓮少年觀護所當義工

【下雨的日子‧插畫展】Betty est Partout／夏日的粉紅倒影

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。