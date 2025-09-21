【下雨的日子‧插畫展】黃鼻子、wuwu hsu╱第一次的下雨天
最近的日子一直在下雨，無法去公園跑跳的兒子，看到下班回來的我，興沖沖的一直希望我可以帶他出去，實在拗不過他，只好帶把傘在門口的空地，放放風。
第一次拿到雨傘的他，像得到新玩具一樣的開心，看著雨落在傘面上，聽著雨滴答答落下的聲音，小腳踏出水花……每個小小的事件，在他眼裡都是新的發現，在旁邊看著不免得有點羨慕，羨慕那麼容易得到快樂的孩子。
我們一起拿著雨傘在雨中玩耍的這段時間，雨不停的日子裡，似乎沒那麼煩躁，還多了一些快樂！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
