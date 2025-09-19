【下雨的日子‧主題插畫展】Sonia╱遊戲開始
夏天的雨時常來得又快又急。往往才剛起風轉陰，心裡想著晚點大概要下雨了。結果一眨眼，傾盆大雨便落下了。
走在路上，大小不一的水窪即使略微惱人，至少還能自主閃避，但鋪滿地磚的人行道可就不同了。
有些雨水會安穩地躲進磚與磚的縫隙，而在肉眼無法立即辨別哪塊格狀早已鬆動之下，跨出去的每一步都彷彿是在玩踩地雷。
憑藉著過往經驗，繞過疑似輕踏也能產生大量噴濺的缺角地磚，一路小心謹慎地希望自己能繼續過關斬將。
啪嗒一聲，腳還是洗了一場不愉快的澡。
