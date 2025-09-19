【下雨的日子‧主題插畫展】Sonia╱遊戲開始

聯合報／ 文‧圖╱Sonia
遊戲開始。圖／Sonia
遊戲開始。圖／Sonia

的雨時常來得又快又急。往往才剛起風轉陰，心裡想著晚點大概要下雨了。結果一眨眼，傾盆大雨便落下了。

走在路上，大小不一的水窪即使略微惱人，至少還能自主閃避，但鋪滿地磚的可就不同了。

有些會安穩地躲進磚與磚的縫隙，而在肉眼無法立即辨別哪塊格狀早已鬆動之下，跨出去的每一步都彷彿是在玩踩地雷。

憑藉著過往經驗，繞過疑似輕踏也能產生大量噴濺的缺角地磚，一路小心謹慎地希望自己能繼續過關斬將。

啪嗒一聲，腳還是洗了一場不愉快的澡。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
人行道 夏天 雨水 主題插畫展

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

【下雨的日子‧主題插畫展】Sonia╱遊戲開始

何玟芬／苦瓜不苦

昭昭／人生堪比苦瓜

【下雨的日子‧插畫展】喜花如／媽媽，我可以養這朵小白雲嗎？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。