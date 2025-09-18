中玄／小阿Q的暑期特訓

住羅東的小外孫女阿Ｑ，暑假一開始就說要來台北的外公外婆家住六天，參加程式設計夏令營。

我嚇了一跳，怎麼剛要上小學一年級，她媽媽就要讓她參加夏令營了？阿Ｑ知道什麼是程式設計嗎？不過，如今當長輩的，對子女的決策也不敢多言。七十五歲的我沒讀過幼兒園，現在的小孩滿兩歲就能上小班了，或許幼兒園會教不少東西吧？

看了夏令營的資訊，從上午九點到下午四點，皆為室內課，又推翻了我以為夏令營都在戶外的刻板印象，顯然也算是一種「補習班」；教育改革三十年，孩子們還是沒能輕鬆一些。

奉小女兒之命支援的外公外婆，只好想些法子，讓阿Ｑ有其他的收穫。她的上課地點在信義安和路口，搭公車、捷運都能到，於是我和老妻早上帶她搭公車，下午搭捷運，讓平常皆由爸媽開車接送的她體驗一下不同的通勤方式。最後一天，下課後我們搭捷運到大安森林公園健走一圈，到和平東路公車站時，眼尖的她看到235公車來了，急忙喊：「阿公阿嬤！235來了，衝呀！」嗯，五天下來，她已是典型的台北通勤族了。

這些天，我們刻意帶著她四處走動，去台北101商圈吃斤餅和牛肉麵，也到台大校園、南門市場等地。小女兒透過阿Ｑ的電子手表發現她每天都走了不少路，大為吃驚，殊不知是外公外婆刻意在體訓呢！

阿Ｑ回羅東後，又要參加另一個為期兩周的夏令營，是在她即將就讀的私立小學開學前所舉辦、認識校園環境的活動。

小女兒邀請我們也前去看一看，儘管不太明白為何沒讓阿Ｑ就讀步行即可抵達的公立小學，我和老妻仍前去一探究竟，剛好見到國中部的新生夏令營放學，田埂小路上滿是接送的小客車，真想不到這間位於鄉間的學校如此熱門。

抵達小學部，只見阿Ｑ正在進行英語能力測驗，下課後看到外公外婆出現，依舊高興地衝過來。孫女的兩次夏令營，不知她學會了多少東西，倒是顛覆了外公的夏令營印象。