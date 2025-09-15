【下雨的日子‧插畫展】Croter／時間雨

多日雨。落雨聲響鎮壓過失語的街頭，時間在雨衣上流淌，低頭時，不自覺動了動鞋子裡發白的腳趾，隨著腳步移動，發出滑稽的聲音，嘲笑一般。

想像，臉頰上水痕直到原子，看見兩個H與O的連結，偶爾摻著一點S。跟人體裡的70%成分相同不是嗎？又幹嘛顯得厭煩沮喪呢？緊接從原子移出視角，Zoom out上升；離開潮濕的街道，飛離黑黃白藍傘花城市上空，脫出雨雲穿過平流層，直到暗色與白光交界的高度，比起無垠宇宙，還在愁容掛心陽台上沒乾的內褲的我是混蛋嗎？是吧。大概太自溺了，是吧。

仰頭看見傘下的日月仍然安好，時間緩行，腳下蕈菇蔓延，幾年前有留下一句，靜好與前行，如今雨來了，Be water，隨流而已。