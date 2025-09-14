林昀萱／小產，需要更多照護的溫度

那年9月舉辦婚宴後，我開始積極備孕，隔年5月，第一次在驗孕棒上看到兩條線。然而還來不及感受這趟旅程的酸甜苦辣，一切便在一周後戛然而止。

原來，並不是每次懷孕，都能順利迎接新生命到來。驗孕陽性後，我趕緊安排婦產科看診，但陰道超音波未照到胚囊，抽血檢驗HCG數值，醫師才判定懷孕，並預約隔周回診。回診當天早上，陰道開始出血，晚間等待看診時，如廁之際發現一塊半透明的組織出現在馬桶裡，儘管並無醫學背景，仍在瞬間意識到，「這是我的孩子，我的孩子沒有了」。

終於進入診間，醫師以平實的語氣告知「這是一次不成功的懷孕」，並開立子宮收縮藥；診間中僅有的一點溫暖，是護理師見到我落淚時，遞過來的衛生紙。初次懷孕與流產的看診經驗，最深的感觸，是懷孕初期的自然流產者在醫療現場似乎未被重視；常規產檢時，護理師會執行衛教，但自然流產僅有醫師簡短說明情況，離開診間後未有相關指導返家後的注意事項或如何休養。

我曾反覆檢討，是否太不小心才導致流產？後來自行查閱資料，才得知懷孕初期的流產機率高達15%~20%；若能在流產當天得知這項資訊，或許能少流一些眼淚。此外，流產在當代仍被視為私密甚至禁忌的話題，導致遭遇流產的女性或家庭，缺乏抒發的管道或空間。願每個孕產家庭都能被妥善對待，願孕產的故事能被聽見，無論長短，無論結局。