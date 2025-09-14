施麗雯／丹麥「流產照護病房」：用陪伴，承接生命的失落

想像一個心碎的場景：一位甫失去腹中胎兒的母親，躺在醫院病床上，隔壁產房卻傳來孕婦因陣痛而發出的喊叫，以及新生兒充滿活力的哭聲……流產或死產的失落，是許多家庭難以言說的痛。在理應充滿希望的產房裡，面對提早到來的告別，父母們需要一個能讓他們安靜擁抱悲傷、好好說再見的角落。

早在2011年，丹麥的醫療體系奧胡斯大學醫院（Aarhus University Hospital）便開創先河，設立了「流產照護病房」，十多年來逐步開花結果，目前全國有六間醫院產房仿效，由助產師照顧十四周後自然流產、死產和人工流產的女性和伴侶。

流產，是整個家庭的事

今年夏天，我有幸在催生這項創舉的助產師多爾特・維德永（Dorte Hvidtjørn）教授的帶領下，走進奧胡斯大學醫院的特別產房。它與一般產房在同一樓層，卻巧妙運用廊道隔開，要有特別許可才能進入，且另有後門可直接通往該樓層的院子，讓父母保有不被外界打擾的隱私。

推開門，迎面而來的不是冰冷的醫療儀器，是溫馨的燈飾、圖畫，以及一張雙人床。多爾特教授解釋：「這裡用雙人床取代單人病床，因為我們照顧的不只是女性，是照顧整個家庭，流產是全家庭共同經歷的事情。」

在這裡，醫療退居為輔助的角色。助產師以十二小時輪班制，提供持續且專業的陪伴。過去十四年來，只有兩名女性以剖腹產進行流產，多數人選擇陰道生產娩出胎兒。「因為這是她們唯一可以為寶寶做的事，也不會留下印記。」接受照護的女性可以自行決定要在病房待多久，也能隨時要求看看已流產的胎兒，助產師會尊重她們的步調，提供必要的支持。

奧胡斯大學醫院院中的生命之樹，木牌上全是流產家庭的思念。 圖／施麗雯提供

為來不及長大的生命留下祝福

許多研究指出，流產女性之所以陷入長期憂鬱，是因缺少「通過儀式」（rite of passage）。沒有一個轉化生命歷程的儀式，讓她們能正式告別。丹麥的特別產房為此創造出許多美麗而莊重的紀念儀式。

在首都哥本哈根的維多夫里醫院（Hvidovre Hospital），助產師露易絲（Louise）向我們展示了特別產房外的「蝴蝶牆」。每一隻蝴蝶都是流產家庭放上去的，是對寶寶的紀念，也是對寶寶的祝福。讓流產家庭離開醫院之後，不會有什麼未了的遺憾。

奧胡斯大學醫院的紀念儀式則回歸自然。院子裡有一棵「生命之樹」，掛滿小小的木製吊牌，吊牌上寫著流產家庭想訴說的心情，風吹動時，樹梢上的吊牌會閃閃躍動，因彼此碰撞發出脆耳聲響。這些吊牌最後也會回歸塵土，寓意著自然與永續。

照顧傷心的人，也照顧「照顧傷心的人」

這些關懷也延伸到女性出院之後。奧胡斯大學醫院的助產師會為這些流產家庭舉辦長達六周、每周一次的團體支持活動，讓有相似經歷的父母聚在一起，分享心情，也分享日常生活。多爾特教授特別提到，安排戶外散步的活動時，男性通常更願意敞開心扉。他們也希望這些團體最終能發展成互相扶持的緊密網絡。

維多夫里醫院則為負責流產照護的助產和護理人員，提供一年四次免費的心理諮商工作坊，確保他們的身心健康，能持續提供高品質的關懷。

丹麥的流產照護產房，展現了一個國家在面對生命議題時的深度。它揭示了一個核心價值：完善的孕產照護，必須同時涵蓋新生的喜悅與失去的悲傷。因為女性的生育旅程，本就包含生死別離的可能。如何為這些經歷失落的家庭，設計一套完整的支持系統，丹麥的模式無疑為台灣未來的孕產政策與醫療照護，提供了最清晰且溫暖的指引。