歐米瑪／到底是誰在追星

女兒唯一追蹤已久的偶像團體終於開演唱會了，身為多年鐵粉的她自然興奮雀躍，為收藏周邊商品忙碌起來。

舉凡代言的各種廣告看板和宣傳單，皆叮嚀要注意期限幫她拍照或蒐集；為了避免錯過簽唱會的號碼牌，得替她頂著高溫排隊卡位。而因為想蒐集到其他歌迷別出心裁的設計小禮，女兒也忙著發揮創意設計以利相互交換，這時候便得充當代工支援──當然，所有應援小禮要好好收納保存，這種重責大任非我莫屬。

報章雜誌相關的任何報導，得及時購買剪貼成冊，電視節目演出集集下載不漏看，甚至自家用車的音響只能播放偶像歌曲，勞民傷財外加勞師動眾跟著追星行動，當媽容易嗎？

我不是在追星路上，就是在追星現場，為了孩子為母則強，演唱會搶票零秒出擊正等著使命必達呢！